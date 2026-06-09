Cuánto tiempo se cocina el arroz: el secreto de cada variedad para que salga perfecto

Parece la tarea más sencilla del mundo: poner agua, echar un puñado de granos y esperar. Sin embargo, cocinar arroz y que quede graneado, en su punto justo y sin convertirse en un bloque compacto, es una prueba de fuego que frustra a más de uno.
El principal error que cometemos al prender la hornalla, es tratar a todos los arroces por igual. Un grano de arroz largo fino no absorbe el líquido al mismo ritmo que un integral, ni requiere el mismo trato que un doble carolina. Para terminar con el mito de que "el arroz se me pasa", la matemática de la cocina tiene reglas claras y tiempos precisos.
Arroz y su cocción: cuánto tiempo debe cocinarlo
Para que el resultado sea infalible, la regla de oro siempre es leer el paquete, ya que los tiempos pueden variar levemente según el fabricante. Sin embargo, estos son los tiempos estándar de hervor a fuego lento (una vez que el agua rompe el primer hervor):
- Largo Fino (blanco): 15 a 17 minutos (Guarniciones, salteados, ensaladas)
- Doble Carolina: 18 a 20 minutos (Guisos, arroz con leche, sopas).
- Parboil (no se pasa): 20 minutos (Viandas, principiantes en la cocina).
- Integral: 40 a 45 minutos (Dietas ricas en fibra, platos saludables).
- Carnaroli/Arborio: 18 a 20 minutos (risotos cremosos)
- Yamani: 45 a 50 minutos (woks, guarniciones macrobióticas).
Los 3 mandamientos para no fallar con la cocción del arroz
Tener el tiempo controlado es solo la mitad del trabajo. Los grandes cocineros aplican tres reglas que cambian por completo la textura final:
- No lo revuelvas (salvo que hagas risotto): al meter la cuchara, rompés el grano y liberás el almidón. ¿El resultado? Un arroz pegajoso y apelmazado. Una vez que lo ponés en la olla, no se toca.
- respetá el reposo: cuando se cumple el tiempo y ya no queda agua, apagá el fuego. Pero no lo sirvas inmediatamente. Tapá la olla y dejalo reposar entre 5 y 10 minutos. Este vapor residual termina de cocinar el centro del grano y lo deja suelto.
- El truco del lavado: si buscás un arroz bien suelto (ideal para ensaladas), lavalo en un colador bajo el chorro de agua fría antes de cocinarlo hasta que el agua salga transparente. Esto elimina el exceso de almidón superficial.