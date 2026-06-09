Cuánto tiempo se cocina el arroz: el secreto de cada variedad para que salga perfecto

Arroz y su cocción: cuánto tiempo debe cocinarlo

Para que el resultado sea infalible, la regla de oro siempre es leer el paquete, ya que los tiempos pueden variar levemente según el fabricante. Sin embargo, estos son los tiempos estándar de hervor a fuego lento (una vez que el agua rompe el primer hervor):

Largo Fino (blanco): 15 a 17 minutos (Guarniciones, salteados, ensaladas)

Doble Carolina: 18 a 20 minutos (Guisos, arroz con leche, sopas).

con leche, sopas). Parboil (no se pasa): 20 minutos (Viandas, principiantes en la cocina ).

). Integral: 40 a 45 minutos (Dietas ricas en fibra, platos saludables).

Carnaroli/Arborio: 18 a 20 minutos (risotos cremosos)

Yamani: 45 a 50 minutos (woks, guarniciones macrobióticas).

arroz1

Los 3 mandamientos para no fallar con la cocción del arroz

Tener el tiempo controlado es solo la mitad del trabajo. Los grandes cocineros aplican tres reglas que cambian por completo la textura final:

No lo revuelvas (salvo que hagas risotto): al meter la cuchara, rompés el grano y liberás el almidón . ¿El resultado? Un arroz pegajoso y apelmazado. Una vez que lo ponés en la olla, no se toca.

. ¿El resultado? Un pegajoso y apelmazado. Una vez que lo ponés en la olla, no se toca. respetá el reposo: cuando se cumple el tiempo y ya no queda agua, apagá el fuego. Pero no lo sirvas inmediatamente. Tapá la olla y dejalo reposar entre 5 y 10 minutos. Este vapor residual termina de cocinar el centro del grano y lo deja suelto.

arroz4

El truco del lavado: si buscás un arroz bien suelto (ideal para ensaladas), lavalo en un colador bajo el chorro de agua fría antes de cocinarlo hasta que el agua salga transparente. Esto elimina el exceso de almidón superficial.