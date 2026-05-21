Cómo preparar Arroz con leche tradicional: la receta riquísima y el secreto para que quede cremoso

El arroz con leche es un postre suave, cremoso y cálido para disfrutar en otoño. Se trata de una de las recetas de origen asiático que se expandieron por Europa y África hasta llegar a América, donde se convirtió en un clásico irresistible.
Este postre se destaca por su textura suave y su aroma que inunda la cocina, gracias a ingredientes como la canela y las cáscaras de naranja. En Argentina, esta receta suma variantes: puede ir con dulce de leche, pasas, frutos secos y almendras.
Recetas para hacer arroz con leche cremoso
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)
- 100 g de arroz blanco
- Cáscara de naranja y/o limón
- 1 rama de canela o canela en polvo (opcional)
Cómo lograr un arroz con leche cremoso
Para que el arroz con leche salga cremoso es necesario usar leche entera fresca. Además, se puede incluir un trozo de manteca pomada para darle mayor textura a tu receta.
Otra opción para los más golosos es agregar dulce de leche, pasas de uvas al ron, nueces molidas, almendras o cacao sobre el final de la cocción del arroz con leche.
Pasos para hacer la receta de arroz con leche cremoso
- Para empezar con la receta, coloca la leche entera, la canela y las cáscaras de limón y/o naranja en una olla al fuego. Es importante cocinar todos los ingredientes en frío. Remueve y deja que hierva.
- Luego, agrega el arroz y remueve cada 4-5 minutos para que no se pegue. Lo ideal es realizar una cocción lenta para que quede bien hidratado. Cuando adquiera una textura cremosa, agrega el azúcar.
- Por último, revuelve y deja cocinar un poco más. Retira la canela y las cáscaras (si quieres). Espolvorea con canela en polvo y sirve.
- Opcional: mientras preparas el arroz con leche, puedes embeber pasas de uva en ron y añadirlas al final de la cocción. También, se puede sumar una cucharada de dulce de leche cuando la receta esté lista.