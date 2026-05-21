Cómo preparar Arroz con leche tradicional: la receta riquísima y el secreto para que quede cremoso

Recetas para hacer arroz con leche cremoso

Ingredientes:

1 l de leche

70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)

100 g de arroz blanco

Cáscara de naranja y/o limón

1 rama de canela o canela en polvo (opcional)

Cómo lograr un arroz con leche cremoso

Para que el arroz con leche salga cremoso es necesario usar leche entera fresca. Además, se puede incluir un trozo de manteca pomada para darle mayor textura a tu receta.

Otra opción para los más golosos es agregar dulce de leche, pasas de uvas al ron, nueces molidas, almendras o cacao sobre el final de la cocción del arroz con leche.

receta arroz con leche y pasas al ron (1).jpg

Pasos para hacer la receta de arroz con leche cremoso