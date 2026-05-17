4 recetas de postres fáciles con ingredientes básicos: uno más rico y goloso que otro

trufas de chocolate y leche en polvo

1. Recetas de postres: trufas de cacao amargo y leche en polvo

Esta es mi receta de trufas de cacao amargo y leche en polvo saludables. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

1 taza de leche en polvo (puede ser descremada)

1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante en polvo

1/4 taza de agua tibia

1 taza de cacao amargo

Procedimiento:

Primero, en un bowl, mezcla la leche en polvo con el endulzante y el agua tibia. Revuelve bien con una cuchara hasta lograr la consistencia de una leche condensada. A continuación, agrega el cacao amargo y revuelve nuevamente hasta integrar bien. Envuelve la masa en papel film y lleva al congelador por 15 minutos o hasta que tome mayor consistencia. La masa no se debe pegar en los dedos. Para finalizar, divide la masa en bolitas del mismo tamaño y comienza a formar las trufas de chocolate y leche en polvo. Luego, pasa por cacao amargo o dulce y listo. Opcional: si lo deseas, puedes colocar un trocito de nuez o dátiles en el centro de las trufas. Otra opción es agregar una cucharadita de café instantánea o un chorrito de licor a la mezcla.

2. Receta del arroz con leche cremoso: el postre de otoño

arroz con leche

Ingredientes:

1 l de leche

70 g de azúcar (o su equivalente en edulcorante)

100 g de arroz blanco

Cáscara de naranja y/o limón

1 rama de canela o canela en polvo (opcional)

Para que el arroz con leche salga cremoso es necesario usar leche entera fresca. Además, se puede incluir un trozo de manteca pomada para darle mayor textura a tu receta.

Otra opción para los más golosos es agregar dulce de leche, pasas de uvas al ron, nueces molidas, almendras o cacao sobre el final de la cocción del arroz con leche.

Procedimiento:

Primero, coloca la leche, la canela y las cáscaras de limón y/o naranja en una olla al fuego. Es importante cocinar todos los ingredientes en frío. Remueve y deja que hierva. A continuación, agrega el arroz y remueve cada 4-5 minutos para que no se pegue. Lo ideal es realizar una cocción lenta para que quede bien hidratado. Cuando adquiera una textura cremosa, agrega el azúcar. Para finalizar, revuelve y deja cocinar un poco más. Retira la canela y las cáscaras (si quieres). Espolvorea con canela en polvo y sirve. Opcional: mientras preparas el arroz con leche, puedes embeber pasas de uva en ron y añadirlas al final de la cocción. También, se puede sumar una cucharada de dulce de leche cuando la receta esté lista.

3. La receta saludable del pudding de chía

pudding de chía

Te dejamos la receta compartida por Paulina Cocina en su artículo "Pudding de chía sin azúcar: un desayuno sano". ¿Qué necesitas para prepararlo?

Ingredientes:

2 cdas. de semillas de chía

3/4 de banana

1/2 vaso de leche

Almendras

Fruta

Stevia líquida (opcional)

Procedimiento:

Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche y unas gotas de stevia líquida. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa. Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel. Si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de duraznos, bananas en rodajas y almendras.

4. Panqueques con dulce de leche: la receta fácil

panqueques con dulce de leche

Ingredientes:

1 taza de leche

1 huevo

1 taza de harina

Opcionales: sal, azúcar y/o esencia de vainilla

Relleno:

Dulce de leche y/o crema batida

Frutas como banana o frutilla (opcional)

Frutos secos (opcional)

Procedimiento: