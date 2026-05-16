Buseca de mondongo: la receta del guiso tradicional argentino reconfortante y suculento para el frío

La buseca es un guiso de mondongo (el estómago dela vaca) con zanahoria, cebolla, pimiento, tomate, porotos y algunas especias como romero y laurel.

El guiso de mondongo, originario de Italia, se ha convertido en una receta típica de la gastronomía española. Aunque también se asocia a la gastronomía afro-rioplatense, ya que los ingredientes que lleva eran sustento de los esclavos de Uruguay.