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Comida típica

Buseca de mondongo: la receta del guiso tradicional argentino reconfortante y suculento para el frío

La buseca de mondongo es la receta de guiso tradicional argentino perfecta para combatir las bajas temperaturas con sabor y nutrición.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Buseca, la receta del guiso de mondongo tradicional.

Buseca, la receta del guiso de mondongo tradicional.

El guiso de mondongo, conocido como buseca, es una comida típica de los países rioplatenses que es perfecta para acondicionar el cuerpo durante los días de frío polar. Además, es una de las recetas más nutritivas, calóricas y sencillas de preparar en casa.

La buseca es un guiso de mondongo (el estómago dela vaca) con zanahoria, cebolla, pimiento, tomate, porotos y algunas especias como romero y laurel.

El guiso de mondongo, originario de Italia, se ha convertido en una receta típica de la gastronomía española. Aunque también se asocia a la gastronomía afro-rioplatense, ya que los ingredientes que lleva eran sustento de los esclavos de Uruguay.

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Receta para hacer buseca o guiso de mondongo

Ingredientes:

  • 1 kg de mondongo
  • 2 cebollas grandes
  • 2 zanahorias
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 2 tomates
  • 1 taza de porotos blancos
  • Sal y pimienta
  • Condimentos opcionales: 1 ramita de romero, 2 hojas de laurel, aceite de oliva

Entre sus ingredientes, también puedes sumar chorizos colorados, cueritos y patitas de chancho.

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Cómo hacer Buseca, el guiso de mondongo: la receta paso a paso

  1. Primero, corta el mondongo en tiras y lávalo con agua fría. Colócalo en una olla grande, cubierto de agua fría y llévalo a ebullición. Desecha el agua.
  2. En la misma olla, agrega agua nueva para cubrir el mondongo y suma el laurel y el romero. Cocina a fuego medio durante 1 hora y media o hasta que el mondongo esté tierno.
  3. Mientras tanto, corta las cebollas, las zanahorias, los pimientos y los tomates en cubos pequeños. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y saltea las verduras hasta que queden tiernas.
  4. Para terminar, agrega las verduras y los porotos a la olla con mondongo y cocina el guiso o buseca durante 30 minutos más. Salpimenta a gusto y sirve caliente.

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