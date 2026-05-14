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Cómo hacer Arroz amarillo con pollo: la receta fácil, económica y abundante con 1 ingrediente especial

Es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño. El arroz amarillo con pollo lleva un ingrediente especial que lo hace irresistible. ¿Cuál es?

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El arroz amarillo es una de las recetas más preparadas y económicas para disfrutar en otoño. 

El arroz amarillo es una de las recetas más preparadas y económicas para disfrutar en otoño. 

El arroz con pollo, también conocido como arroz amarillo, es una de las recetas más abundantes y rendidoras para preparar en casa. De hecho, es una comida muy preparada en los hogares argentinos por ser económica y salvadora: se cocina rápido y con ingredientes sencillos.

Sin embargo, si quieres hacer arroz amarillo con un toque de sabor diferente, puedes sumar un ingrediente secreto a esta receta. Te lo recomendamos a continuación.

Por otra parte, la clave para lograr una receta cremosa está en dejar que los jugos hiervan para que sean absorbidos por el arroz y quede una consistencia irresistible.

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Receta del arroz con pollo casero

Ingredientes:

  • 2 cebollas
  • 1/2 pimiento morrón
  • 1 diente de ajo
  • 2 pechugas de pollo
  • 2 tomates
  • 1 1/2 taza de arroz
  • Condimentos: caldo de verduras, azafrán, sal, pimienta y aceite.
  • Ingrediente especial: Vino blanco (opcional)
Receta arroz con pollo (2).jpg

Cómo hacer la receta de arroz con pollo: el paso a paso

  1. Para empezar con la receta, corta el pollo en trozos pequeños y saltéalo en una sartén caliente con un chorrito de aceite hasta que estén dorados. Reserva.
  2. A continuación, agrega la cebolla, el morrón y el ajo picados en la misma sartén. Cuando la primera esté transparente, suma el tomate picado y cocina por unos minutos más.
  3. A esa preparación, añade el pollo y el arroz y revuelve bien. Agrega dos tazas con caldo de verduras, salpimienta y suma el azafrán (si lo deseás, este es el momento de añadir el vino blanco). Revuelve y deja que hierva.
  4. Finalmente, baja el fuego y deja la preparación tapada hasta que el arroz haya consumido gran parte del líquido. Apaga el fuego y deja reposar antes de servir.

Resumen:

  • Arroz amarillo con pollo: Receta económica y rendidora, ideal para el hogar argentino.
  • Ingrediente secreto: Se recomienda sumar vino blanco (opcional) para un sabor diferente y lograr una textura cremosa.
  • Preparación: La clave está en dorar el pollo, saltear vegetales, añadir el arroz y caldo, y cocinar hasta que el líquido se absorba.

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