Cómo hacer Arroz amarillo con pollo: la receta fácil, económica y abundante con 1 ingrediente especial

El arroz con pollo, también conocido como arroz amarillo, es una de las recetas más abundantes y rendidoras para preparar en casa. De hecho, es una comida muy preparada en los hogares argentinos por ser económica y salvadora: se cocina rápido y con ingredientes sencillos.
Sin embargo, si quieres hacer arroz amarillo con un toque de sabor diferente, puedes sumar un ingrediente secreto a esta receta. Te lo recomendamos a continuación.
Por otra parte, la clave para lograr una receta cremosa está en dejar que los jugos hiervan para que sean absorbidos por el arroz y quede una consistencia irresistible.
Receta del arroz con pollo casero
Ingredientes:
- 2 cebollas
- 1/2 pimiento morrón
- 1 diente de ajo
- 2 pechugas de pollo
- 2 tomates
- 1 1/2 taza de arroz
- Condimentos: caldo de verduras, azafrán, sal, pimienta y aceite.
- Ingrediente especial: Vino blanco (opcional)
Cómo hacer la receta de arroz con pollo: el paso a paso
- Para empezar con la receta, corta el pollo en trozos pequeños y saltéalo en una sartén caliente con un chorrito de aceite hasta que estén dorados. Reserva.
- A continuación, agrega la cebolla, el morrón y el ajo picados en la misma sartén. Cuando la primera esté transparente, suma el tomate picado y cocina por unos minutos más.
- A esa preparación, añade el pollo y el arroz y revuelve bien. Agrega dos tazas con caldo de verduras, salpimienta y suma el azafrán (si lo deseás, este es el momento de añadir el vino blanco). Revuelve y deja que hierva.
- Finalmente, baja el fuego y deja la preparación tapada hasta que el arroz haya consumido gran parte del líquido. Apaga el fuego y deja reposar antes de servir.
Resumen:
- Arroz amarillo con pollo: Receta económica y rendidora, ideal para el hogar argentino.
- Ingrediente secreto: Se recomienda sumar vino blanco (opcional) para un sabor diferente y lograr una textura cremosa.
- Preparación: La clave está en dorar el pollo, saltear vegetales, añadir el arroz y caldo, y cocinar hasta que el líquido se absorba.