Presta atención: el riesgo de recalentar el arroz más de una vez en el microondas

Los riesgos de recalentar el arroz más de una vez en el microondas

Las esporas de esta bacteria pueden sobrevivir a la primera cocción. Al enfriarse y volver a calentarse repetidamente, las bacterias se multiplican y producen toxinas resistentes al calor, causantes de vómitos y diarrea.

Por otro lado, tienes que saber que el arroz que pasa mucho tiempo a temperatura ambiente (entre 4°C y 60°C) favorece la activación de estas esporas, afectando además a la calidad del alimento.

Los expertos aseguran que, con recalentar una sola vez el arroz en el microondas, esto es suficiente. Puedes agregar un poco de caldo o de agua para asegurarte de que este no se seque.

intoxicacion alimentaria El arroz recalentado puede causar una intoxicación alimentaria.

El problema aparece cuando el arroz cocido permanece a temperatura ambiente durante periodos prolongados, lo que favorece la proliferación de estas bacterias.

Síntomas de una intoxicación alimentaria

Si comiste arroz recalentado y comienzas a experimentar algunos de estos síntomas, lo cierto es que podrías estar ante una intoxcicación alimentaria:

Náuseas y vómitos: frecuentes al inicio, a veces intensos.

frecuentes al inicio, a veces intensos. Diarrea: puede ser acuosa o contener sangre.

puede ser acuosa o contener sangre. Dolor y calambres abdominales: dolores estomacales intensos o retortijones.

dolores estomacales intensos o retortijones. Fiebre y dolor de cabeza: signos comunes de infección.

signos comunes de infección. Debilidad y fatiga: malestar general.

Los síntomas pueden desarrollarse rápidamente, desde 2 a 4 horas después de la ingesta, o incluso días después, dependiendo del microorganismo que lo cause.