Presta atención: el riesgo de recalentar el arroz más de una vez en el microondas

Para ahorrar tiempo, muchos son los argentinos que cocinan una gran olla de arroz y luego lo usan de acompañamiento durante toda la semana. Sin embargo, esto podría ser un grave error, ya que este es un alimento que presenta un gran riesgo de intoxicación.
Al recalentar el arroz en el microondas, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta significativamente, sobre todo por la presencia de la Bacillus cereus, una bacteria que sobrevive a la cocción.
Los riesgos de recalentar el arroz más de una vez en el microondas
Las esporas de esta bacteria pueden sobrevivir a la primera cocción. Al enfriarse y volver a calentarse repetidamente, las bacterias se multiplican y producen toxinas resistentes al calor, causantes de vómitos y diarrea.
Por otro lado, tienes que saber que el arroz que pasa mucho tiempo a temperatura ambiente (entre 4°C y 60°C) favorece la activación de estas esporas, afectando además a la calidad del alimento.
Los expertos aseguran que, con recalentar una sola vez el arroz en el microondas, esto es suficiente. Puedes agregar un poco de caldo o de agua para asegurarte de que este no se seque.
El problema aparece cuando el arroz cocido permanece a temperatura ambiente durante periodos prolongados, lo que favorece la proliferación de estas bacterias.
Síntomas de una intoxicación alimentaria
Si comiste arroz recalentado y comienzas a experimentar algunos de estos síntomas, lo cierto es que podrías estar ante una intoxcicación alimentaria:
- Náuseas y vómitos: frecuentes al inicio, a veces intensos.
- Diarrea: puede ser acuosa o contener sangre.
- Dolor y calambres abdominales: dolores estomacales intensos o retortijones.
- Fiebre y dolor de cabeza: signos comunes de infección.
- Debilidad y fatiga: malestar general.
Los síntomas pueden desarrollarse rápidamente, desde 2 a 4 horas después de la ingesta, o incluso días después, dependiendo del microorganismo que lo cause.