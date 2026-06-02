Este fin de semana la ciudad de General Alvear será el escenario de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross que fiscaliza la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo -CAMOD- y donde participarán más de 150 pilotos de todo el país.
La 3ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross se corre este fin de semana en General Alvear
El Campeonato Argentino de Motocross, fiscalizado por CAMOD, tendrá como sede de su tercera fecha al autódromo Víctor García de la ciudad de General Alvear
Luego de las citas de esta modalidad del motociclismo de abril, en Las Bardas (Neuquén); y de mayo en Dolores (Buenos Aires), es el turno de la disputa de esta fecha en el sur mendocino. La doble jornada tendrá actividad el sábado y el domingo (6 y 7 de junio) para todas las categorías del MXA (campeonato argentinomasculino) y WMX (campeonato femenino).
El escenario donde se disputarán las pruebas es una pista armada especialmente en el autódromo municipal Víctor García.
Previo a la disputa de la 3° fecha del Campeonato Argentino de Motocross, se realizó una clínica exclusiva a cargo del múltiple campeón Joaquín Poli, seguida de las pruebas libres en el circuito del Autódromo Víctor García. La actividad permitió que pilotos y equipos conocieran a fondo el circuito y las características del suelo alvearense.
En la máxima categoría, MX1, el campeonato es liderado por Joaquín Poli -Kawasaki- (74 puntos), 2°, Federico Spagnol -Gasgas- (55), 3° Agustín Poli -Kawasaki- (50).
En la máxima categoría femenina WMX, lidera Maria Padilla -KTM- (80), 2ª Guadalupe Alonso -Husqvarna- (66), 3ª Candelaria Lima -Husqvarna- (62).