La 3ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross se corre este fin de semana en General Alvear

Luego de las citas de esta modalidad del motociclismo de abril, en Las Bardas (Neuquén); y de mayo en Dolores (Buenos Aires), es el turno de la disputa de esta fecha en el sur mendocino. La doble jornada tendrá actividad el sábado y el domingo (6 y 7 de junio) para todas las categorías del MXA (campeonato argentinomasculino) y WMX (campeonato femenino).

El escenario donde se disputarán las pruebas es una pista armada especialmente en el autódromo municipal Víctor García.