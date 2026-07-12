Marco Morelli quedó cerca del podio de Moto3 en el GP de motociclismo de Alemania

Marcos Morelli (CFMoto Gaviota Aspar Team- KTM) llegó en el 4° puesto en la carrera principal de la categoría menor del circo del MotoGP, la que fue ganada por el español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), con un tiempo de 33 minutos, 02 segundos y 694 milésimas (33' 02'' 694/1000). Lo escoltó el compañero de equipo de Morelli, Máximo Quiles, a apenas 63 centésimos de segundo. Más atrás completó el podio el italiano Matteo Bertelle (Level Up- MTA), a +5'' 053/1000) El tiempo de Morelli fue de +05'' 060/1000.

¡CASI PODIO ARGENTINO EN ALEMANIA! Marco Morelli estuvo a 7 MILÉSIMAS de quedar tercero en Sachsenring.



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Marco Morelli: cuarto en pista y en el Campeonato de Moto3

Con este cuarto puesto en el Gran Premio de Alemania, el piloto nacido en Barcelona de padre argentino, sumó puntos para mantenerse dentro del Top 5 del campeonato de Moto3, donde ocupa el 4° puesto.