El argentino Marco Morelli logró una destacada actuación este fin de semana en el circuito alemán de Sachsenring, logrando el segundo mejor tiempo en la Clasificación de la categoría Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Su compatriota Valentín Perrone no pudo completar la carrera.
Marco Morelli quedó cerca del podio de Moto3 en el GP de motociclismo de Alemania
El argentino Marco Morelli llegó 4° en la carrera principal del Moto3 del GP de motociclismo corrido en Sachsenring, Alemania y está 4° en el campeonato
Marcos Morelli (CFMoto Gaviota Aspar Team- KTM) llegó en el 4° puesto en la carrera principal de la categoría menor del circo del MotoGP, la que fue ganada por el español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), con un tiempo de 33 minutos, 02 segundos y 694 milésimas (33' 02'' 694/1000). Lo escoltó el compañero de equipo de Morelli, Máximo Quiles, a apenas 63 centésimos de segundo. Más atrás completó el podio el italiano Matteo Bertelle (Level Up- MTA), a +5'' 053/1000) El tiempo de Morelli fue de +05'' 060/1000.
Marco Morelli: cuarto en pista y en el Campeonato de Moto3
Con este cuarto puesto en el Gran Premio de Alemania, el piloto nacido en Barcelona de padre argentino, sumó puntos para mantenerse dentro del Top 5 del campeonato de Moto3, donde ocupa el 4° puesto.
Las posiciones del Gran Premio de Alemania -Moto3-
1-Brian Uriarte Red Bull KTM Ajo 33' 02'' 694/1000
2- Máximo Quiles CFMOTO Gaviota Aspar Team +0'' 063/1000
3- Matteo Bertelle LEVEL UP - MTA +5'' 053/1000
4- Marco Morelli CFMOTO Gaviota Aspar Team +5'' 060/1000
Campeonato Mundial de Motociclismo: Moto3
1°- Máximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team)- 231
2°- Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo)- 127
3° Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo)- 126
4° Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) 115