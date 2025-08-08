Inicio Política Javier Milei
Fuerte crítica a la oposición

Las 20 frases que dejó el discurso de Javier Milei por cadena nacional

El presidente Javier Milei defendió los vetos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, proyectos que avaló esta semana la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei fue lapidario con los diputados que votaron leyes clave en el Congreso que él ya vetó.

Javier Milei brindó este viernes a las 21 un discurso en cadena nacional que duró 22 minutos para explicar las razones de los vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones. Y se despachó contra los diputados, a quienes amenazó con sanciones penales si se aprueban proyectos sin déficit cero.

El presidente defendió los vetos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y aseguró que tienen un costo del 2,5% del PBI, lo que “lleva a la quiebra nacional”.

También anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal. Como prioridad instruirá al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, lo que en la práctica significa que quedará vedado pedir dinero prestado al Banco Central.

javier milei nueva (1)
Javier Milei grabó un mensaje y cuestionó las leyes que se aprobaron el miércoles en el Congreso de la Nación.

Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal. En este caso, aparecen las sanciones para los legisladores y funcionarios que no cumplan con las nuevas disposiciones.

Las frases más picantes de Milei por cadena nacional

Las frases principales que dejó el líder libertario fueron las siguientes:

  • “Los kirchneristas van a hacer cualquier cosa por volver al poder”.
  • “Sería fácil desentenderme de las consecuencias, pero mi tarea como Presidente es asegurar el bienestar y futuro de los argentinos. No vine a buscar atajos”.
  • “Mi tarea es hacer el bien, incluso al costo de que digan que soy cruel”.
  • “Aumentar el gasto público es destructivo”.
  • “Emitir dinero no crea riqueza, sino que la destruye”.
  • ” Una vez que limpiemos los rezagos de la política anterior, la inflación será un recuerdo”.
  • “Los diputados y senadores no sufren las consecuencias directas de las políticas que impulsan, les rinde políticamente”.
  • “No en vano somos el primer gobierno en 133 años que tiene superávit fiscal”.
  • “En los próximos días tomaremos dos medidas para amurallar el défici cero: el lunes firmaré un decreto para prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria. El Tesoro no podrá pedir dinero al Banco Central. Esto ya lo implementábamos, pero ahora lo hacemos oficial”.
  • “Voy a enviar un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. Exige presupuestos con equilibrio o superávit”.
  • “Cada peso que quieran sacar tiene que tener nombre y apellido de a quién se lo quieren sacar”.
  • “Lo que el Congreso quiere imponer nos forzaría a emitir dinero”.
  • “Aprobar estos proyectos implica volver el tiempo atrás. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda”.
  • “Al Congreso le digo, si quieren volver para atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
  • “No existen atajos en la economía. Si aumentar el gasto público seríamos el país más
  • “Hay dos caminos posibles, el que ofrecemos nosotros, del crecimiento genuino, custodiando el superávit fiscal, que pronto trasladará los beneficios a toda la economía”.
  • “Saben que cuando la Argentina despegue, ellos solo serán un mal recuerdo. No hay nada que les genere más terror que saber que no los necesitamos”.
  • “El otro camino es el de la emisión monetaria, el que nos propone este Congreso. Pero ese sendero lleva directamente al colapso”.
  • “Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto”.
  • “Le pido a la sociedad que crea en el proyecto”.

