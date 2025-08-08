Las 20 frases que dejó el discurso de Javier Milei por cadena nacional

El presidente defendió los vetos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y aseguró que tienen un costo del 2,5% del PBI, lo que “lleva a la quiebra nacional”.

También anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal. Como prioridad instruirá al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, lo que en la práctica significa que quedará vedado pedir dinero prestado al Banco Central.