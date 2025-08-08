La dueña del pato Juan aceptó que el animal no podrá volver al puesto de flores

"Cuando ve a mi mamá el pato Juan se vuelve loco, porque está acostumbrado desde chiquito a estar con ella", detalló Celeste a Radio Nihuil, mientras esperaba saber el resultado de la reunión.

Hubo acuerdo y el animal no volverá al centro

Indicaron que tras la reunión, Margarita Flores aceptó los argumentos que le dieron las autoridades del municipio y aceptó que su pato Juan no regrese a la rutina del comercio y del centro.

Pato Juan Margarita Flores aceptó ayuda del municipio para la construcción de un corral en su casa para el animal. Foto: X @PatoJuanCuak

Por otro lado, le ofrecieron construirle un corral para que el pato Juan tenga más espacio, esté cómodo y seguro, sin posibilidades que se escape o sea víctima de otros animales. Además, también vacunarán al resto de sus mascotas.

De esta manera, se terminó el conflicto y la polémica que se generó en las últimas semanas con la historia del simpático animal conocido ahora por todos como el pato Juan.