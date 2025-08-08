Inicio Sociedad Animal
La dueña del pato Juan aceptó que el animal no podrá volver al puesto de flores

La Ciudad de Mendoza se reunió con Margarita Flores y acordaron que el animal no volverá al Km 0 donde vivió durante siete meses

El pato Juan no volverá al centro

El pato Juan no volverá al centro, donde el animal creció y vivió sus primeros siete meses.

El conflicto sobre si el pato Juan podía o no estar en el puesto de flores de su dueña, en la Ciudad de Mendoza, llegó a su fin. Luego de una reunión, la mujer aceptó este viernes las condiciones del municipio y el animal no volverá a calle San Martín y Garibaldi, sino que se quedará en su casa donde le construirán un corral para que esté cómodo.

Una reunión entre Margarita Flores, dueña del tradicional puesto de flores, con autoridades de la Ciudad de Mendoza terminó con el conflicto que comenzó a fines de julio, cuando una persona denunció al animal que vivía en la calle y el municipio ordenó a su dueña que lo sacara de allí.

El pato Juan estaba acostumbrado desde chiquito a vivir con sus hermanos perros, pero ahora el animal no volverá al puesto de flores.

En la mañana de este viernes la mujer fue citada al municipio y todos creían que podía existir la posibilidad de que el pato Juan regresara al centro. La hija de la comerciante detalló que desde que el animal fue al predio de su padre los primeros días no quiso comer y que lo mantienen dentro de una jaula.

"Cuando ve a mi mamá el pato Juan se vuelve loco, porque está acostumbrado desde chiquito a estar con ella", detalló Celeste a Radio Nihuil, mientras esperaba saber el resultado de la reunión.

Hubo acuerdo y el animal no volverá al centro

Indicaron que tras la reunión, Margarita Flores aceptó los argumentos que le dieron las autoridades del municipio y aceptó que su pato Juan no regrese a la rutina del comercio y del centro.

Margarita Flores aceptó ayuda del municipio para la construcción de un corral en su casa para el animal.

Por otro lado, le ofrecieron construirle un corral para que el pato Juan tenga más espacio, esté cómodo y seguro, sin posibilidades que se escape o sea víctima de otros animales. Además, también vacunarán al resto de sus mascotas.

De esta manera, se terminó el conflicto y la polémica que se generó en las últimas semanas con la historia del simpático animal conocido ahora por todos como el pato Juan.

