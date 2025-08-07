Un concejal propuso una mesa de diálogo urgente para solucionar "el bienestar del pato Juan"

Luego de una inspección, la Municipalidad de Ciudad tomó la decisión de pedirle a su dueña que lo retirara de San Martín y Garibaldi, donde estuvo siete meses conviviendo con la florista Margarita Flores, quien vive en su local para cuidarlo durante la noche.

PATO-JUAN (1) El pato Juan, una historia que ya tiene una pata judicial, social y política. Foto: Pato Juan en la Ciudad de Mendoza

El concejal que se "preocupó" por el bienestar del pato Juan

El concejal del Partido Verde argumentó que ya no es una cuestión administrativa de la comuna sino que está en juego el bienestar "de un ser sintiente del cual no podemos continuar ignorando su padecimiento".

"Integraba una familia interespecie y ahora padece por una decisión precipitada. Pedimos sentido común, diálogo y una respuesta centrada en el bienestar animal", afirmó García.

Según el edil verde, "el municipio trató al animal como si fuera un simple ejemplar de corral, pero su realidad es diferente. Creció en ese lugar específico, rodeado de cariño humano, sin interacción con otros de su especie. Actualmente presenta estrés, deficiencias alimentarias, irritabilidad y aislamiento en cautiverio".

Concejal de Ciudad Ricardo García El concejal de Ciudad del Partido Verde, Ricardo García, pidió una solución para la situación del pato Juan.

El concejal reconoció que hay argumentos a favor del pato: "No es dañino ni agresivo, y su presencia tiene valor cultural y afectivo para vecinos y turistas que transitan por el lugar de trabajo de Margarita Flores".

"Prueba de esto es la reacción que ha generado su ausencia, y que han reclamado su retorno. De manera espontánea han firmado un libro de apoyo que ya contiene más de 8.000 firmas", explicó.

Pero también dejó en claro que hay argumentos en contra: "Básicamente dicen que la gente está pensando en el show y en el atractivo de ver un pato en plena Ciudad, pero no les interesa realmente el bienestar del animal. Manifiestan que el ave no se refresca en un pequeño tupper de plástico y que en pleno verano va a estar expuesto a un sufrimiento constante".

Por eso propuso reunir de manera urgente una mesa de diálogo con veterinarios, etólogos (especialistas en comportamiento animal), proteccionistas y funcionarios.

La vicegobernadora también pidió por la "libertad del pato Juan"

Aunque el pato Juan está en la casa de su dueña en Bermejo, Guaymallén, y no en un lugar que pueda ser asimilado a un encierro, la vicegobernadora Hebe Casado pidió su "liberación" en sus redes sociales.

Y a falta de una publicación hizo dos y puso: "Free Juan".

¿Quién es el pato Juan?

El pato Juan no es otro que el animal que paseaba por las calles San Martín y Garibaldi y vivía con la florista Margarita Flores en su local, donde ambos cuidaban el lugar, hasta que una denuncia anónima por una supuesta agresión del pato obligó a la Municipalidad de Ciudad a pedirle a la señora que lo retire de ese espacio.