Un vecino denunció al pato Juan, se lo llevaron del centro y ahora juntan firmas para que vuelva

"Cuando sentíamos un ruido en la medianoche, porque pasan los chicos del baile o alguien levantaba el nylon para robar, él era el primero en salir y luego la salchicha que también me acompaña", contó sobre la vida del pato en el centro mendocino, donde estaba de lunes a sábado.

"No sé por qué le hicieron una denuncia. Los inspectores me hablaron muy bien, me dijeron Margarita, se tiene que ir, porque si usted me desobedece las órdenes que están en el papel la multa va a ser de un millón y medio", continuó.

La angustia de Margarita

Pato Juan

Margarita comentó que ella duerme en el local de lunes a sábado y que el último lunes, cuando lo tuvo que dejar en el corralito que prepararon, el animal "gritaba, cuando yo me iba y me parte el corazón".

"La gente siempre estaba contenta felicitándome. Hace poco vino una señora con una niña y dice, ¿lo podemos mirar un ratito? Sí, le digo, ¿sabes que mi hija tuvo una tarea ayer? Tenía que ser un pato y le hizo con cuatro patas. Y ahora lo está conociendo el pato y viendo que tiene dos patitas. Me causó mucha gracia. Los turistas siempre se sacan fotos y lo acariciaban", completó.

¿Qué dijeron desde la comuna sobre el pato Juan?

Silvina López, secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Ciudad, explicó que recibieron muchos reclamos de vecinos por enfrentamientos entre el pato y mascotas que transitaban por la zona. "Nos contactamos con la dueña del animal y la notificamos para que en un plazo de 48 horas retirara al animal de la vía pública", contó.

Justificó esta decisión con dos argumentos. En primer lugar, "debemos hacer un uso adecuado del espacio público, asegurando que todos los vecinos que circulan por la zona, incluso muchos con sus mascotas, lo hagan de manera tranquila sin tener problemas ni disturbios".

Pato Juan El pato Juan en el kilómetro cero.

"En segundo lugar, que también es de gran importancia, es tener una tenencia responsable de nuestras mascotas y asegurar el bienestar del animal. Claramente, el microcentro de la Ciudad de Mendoza, con la cantidad de personas que circulan y el flujo vehicular que hay en la zona, no es un ambiente propicio para tener este tipo de animales, y menos sin ningún control o seguridad para él", continuó.

Y cerró: "Desde el municipio apelamos a que el animal se tenga de manera responsable y segura, tanto para el animal como para todos los vecinos que transitan por la zona, muchos con sus mascotas, que las llevan como corresponde con sus correas, para evitar riesgos o situaciones incómodas con otros animales".