Ciudad decidió ampliar el estacionamiento medido sobre avenida San Martín desde el 1 de junio

image Suarez analizó con comerciantes de avenida San Martín los beneficios del estacionamiento medido por las tardes y sábados de mañana

“Hay algo que se repite: cuando las cosas se ordenan, el comercio lo siente. Sobre calle San Martín comienza a funcionar el estacionamiento medido con tarjeta, algo pensado para generar más rotación, acercar a los clientes y mejorar la experiencia de compra”, señaló el jefe comunal.

Estacionamiento medido, medio día

Respecto a los horarios establecidos, el servicio regirá de lunes a viernes en el turno tarde, específicamente desde las 14 hasta las 20 inclusive. Por su parte, los días sábados la medida tendrá vigencia únicamente durante la mañana, en el horario de 8 a 13.

"La idea es no entorpecer el mayor flujo de tránsito los días hábiles por la mañana, sin dejar de facilitar la rotación vehicular y ayudar al comercio de la zona", explicaron desde la comuna sobre la decisión de acotarlo a esa franja horaria, la segunda consecutiva luego de ajustar el valor de la tarjeta de estacionamiento medido frente al digital.

Esta política no solo busca regularizar el tránsito vehicular, sino también generar condiciones más favorables para quienes trabajan y consumen diariamente en el corazón mendocino. Se espera un entorno más accesible y dinámico para el desarrollo de la economía regional.

Complementariamente, el municipio resaltó el éxito del Estacionamiento Medido Digital, plataforma que ya cuenta con más de 100 mil usuarios registrados en Ciudad. Una herramienta tecnológica que, por ahora, convive con el sistema tradicional para simplificar el proceso de pago a los conductores.