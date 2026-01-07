La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizó con un balance altamente positivo del programa de estacionamiento medido "Navidad y Reyes sin Vueltas”, implementado del 15 de diciembre al 6 de enero. A raíz del éxito, se ampliará a los sábados de enero y febrero sólo en la avenida San Martín, lado oeste, desde Las Heras hasta calle Montevideo.
La Ciudad de Mendoza mantendrá el estacionamiento medido en enero y febrero en calle San Martín
Regirá en la conocida avenida de la Ciudad de Mendoza, lado oeste, desde Las Heras hasta Montevideo. Fue un éxito el estacionamiento medido para las fiestas
La iniciativa, que habilitó 223 nuevas plazas en zonas habitualmente prohibidas, logró vender 16.600 tarjetas y fue muy bien recibida por conductores y comerciantes, informaron desde la comuna.
El objetivo principal fue optimizar la circulación y el comercio durante las fiestas de fin de año, un período de gran movimiento en el centro mendocino. Para ello, se dispusieron 223 nuevos espacios de estacionamiento en la avenida San Martín (vereda oeste) y la calle Patricias Mendocinas (vereda este).
La Comuna de Capital implementó el año pasado el estacionamiento medido digital el año en algunos sectores, cuyo sistema ya cosechó más de 80.000 usuarios.
El estacionamiento medido de la Ciudad de Mendoza
Los resultados reflejaron una notable aceptación, especialmente en la avenida San Martín. En este sector, con 123 lugares habilitados, se vendieron 16.050 tarjetas, lo que concentró el 96,6% del movimiento total del programa y demostró una alta eficiencia y rotación de vehículos. El tramo entre Espejo y Gutiérrez fue el más solicitado, con 4.250 tarjetas vendidas.
La calle Patricias Mendocinas, que ofreció 100 espacios en su vereda este, registró una demanda de 550 tarjetas.
Ante la excelente respuesta de vecinos y comerciantes y la mejora en la fluidez del tránsito, el municipio anunció que volverá a implementar la medida. Será los sábados de enero y febrero, en el horario de 8 a 20, y el estacionamiento medido se concentrará únicamente en la avenida San Martín.