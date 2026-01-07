La Ciudad de Mendoza mantendrá el estacionamiento medido en enero y febrero en calle San Martín

estacionamiento medido ciudad de mendoza El estacionamiento medido fue un éxito para las fiestas de fin de año en calle Patricias Mendocinas y avenida San Martín. Foto: gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La Comuna de Capital implementó el año pasado el estacionamiento medido digital el año en algunos sectores, cuyo sistema ya cosechó más de 80.000 usuarios.

El estacionamiento medido de la Ciudad de Mendoza

Los resultados reflejaron una notable aceptación, especialmente en la avenida San Martín. En este sector, con 123 lugares habilitados, se vendieron 16.050 tarjetas, lo que concentró el 96,6% del movimiento total del programa y demostró una alta eficiencia y rotación de vehículos. El tramo entre Espejo y Gutiérrez fue el más solicitado, con 4.250 tarjetas vendidas.

La calle Patricias Mendocinas, que ofreció 100 espacios en su vereda este, registró una demanda de 550 tarjetas.

Ante la excelente respuesta de vecinos y comerciantes y la mejora en la fluidez del tránsito, el municipio anunció que volverá a implementar la medida. Será los sábados de enero y febrero, en el horario de 8 a 20, y el estacionamiento medido se concentrará únicamente en la avenida San Martín.