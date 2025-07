Los perros de la presunta descuartizadora atacaron a un hombre y le provocaron una quebradura

En este triste contexto, los animales atacaron y mordieron a un hombre de 44 años que transitaba por la puerta de la casa del horror, ubicada en la calle Adolfo Calle1.918. La víctima, al ser perseguida por los canes, cayó al piso y se fracturó el fémur derecho. Sufrió mordeduras en la misma pierna, según explicó a Diario UNO. Se acuerda de haber visto por lo menos a tres, uno de ellos mezcla pitbull con otras razas.

"Dejé la camioneta en un mecánico de confianza, que está a unas pocas cuadras, y cuando estaba volviendo a pie me empezaron a rodear. Intenté alejarlos, alcancé a tirar unas patadas pero me mordieron en la pierna derecha. Me caí y tuve la mala suerte de caer con la rodilla y me fracturé", explicó el denunciante, ingeniero agrónomo de profesión.