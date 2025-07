Un peón rural se perdió en un temporal de nieve y fue salvado por sus perros

Nahuel, un joven peón rural que trabajaba en un campo de la zona, se desorientó y caminó sin rumbo en condiciones extremas. Sus perros le dieron calor porque ya se había quedado sin fuerzas.

“Estuve más de cinco horas caminando, me perdí en la nieve, la nieve más alta me llegaba arriba de la rodilla, el frío era insoportable”, relató el propio protagonista al medio local Noticias Región Sur. En un momento, el cuerpo le dijo basta: “Me caí y no me podía levantar. Gracias a los perros puedo contarla, ellos se echaron encima mío y me dieron calor”.

peonrural2 Milagro en la nieve: un peón rural se perdió en un fuerte temporal de nieve y fue salvado por sus perros

El hombre presentaba síntomas severos de hipotermia al momento del rescate. “La enfermera de Aguada Guzmán me dijo que tuve una hipotermia al 100%”, señaló.

El rescate fue encabezado por el comisionado de fomento de Mencué, Carlos Vertiz, junto a la vocal Vilma Díaz y efectivos de la Unidad 60 de la Policía de Río Negro. También intervino una ambulancia con personal sanitario que salió desde Aguada Guzmán.

Paralelamente, el dueño del campo, identificado como Cristian, logró ubicar al trabajador en una vieja tapera donde logró refugiarse con los perros. Allí fue estabilizado hasta que llegó la asistencia.