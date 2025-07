Una joven que soñaba con construir: la mendocina Valeria Martínez y su salto al mundo desde Olot

Valeria Martínez estudio de arquitectura El lugar donde funciona el estudio RCR Arquitectes supo ser una fábrica de campanas. Mucho de lo que fue años atrás aún hoy se conserva. Gentileza

El evento, dirigido a jóvenes arquitectos y estudiantes avanzados de hasta 35 años, reúne en Olot a talentos de todo el mundo. "Habían cinco grupos de trabajo; tres abocados a la Sagrada Familia y dos urbanistas dedicados a la ciudad de Olot. A mí me tocó el equipo en español con el tema 'Calles de Cultura'", relata Valeria en diálogo con Diario UNO, vía WhatSapp y en medio de una excursión referida a Urbanismo, su pasión.

Un concurso de arquitectos que fue clave para esta gran oportunidad

Llegó a esta oportunidad tras participar en un concurso que la seleccionó junto a un joven de La Plata y otro de Uruguay. Pero fue su desempeño, su perfil y su pasión lo que terminó por abrirle una puerta inesperada. "El último día, mientras terminábamos la entrega, me llamaron Andrea y Laura, las coordinadoras del workshop. Me pidieron que subiera al despacho principal para una entrevista".

Valeria Martínez arquitecta2 "Nunca me imaginé todo esto", asegura Valeria, que recién está recibida y buscaba trabajo. Gentileza

Lo que siguió fue un momento clave: "Primero me entrevistaron ellas, querían saber si estaría interesada en un proyecto. Cuando dije que sí, a los cinco minutos me llamaron para subir a hablar con uno de los socios, Ramón. Me contó que era para un concurso cerrado que se realizaría en Albania, llamado Parque de la Fe, y querían que integrara el equipo de RCR Concursos".

Valeria junto a uno de los socios del estudio de renombre internacional situado en Cataluña Junto a uno de los socios del prestigioso estudio de arquitectura que acaba de poner los ojos en ella. Gentileza

Ese nuevo área del estudio, que busca consolidar su participación en concursos internacionales, la recibió con entusiasmo. "De los 60 que éramos en el workshop, subimos a entrevista unos 11, y quedamos elegidos cuatro o cinco. Fue muy emocionante".

"Si mi desempeño es bueno, podré quedarme de manera permanente"

El concurso en cuestión se extenderá desde agosto hasta noviembre, y Valeria ingresará oficialmente al estudio en los próximos días. "Ramón me dijo que si mi desempeño es muy bueno, podría quedarme permanentemente en el estudio. Es una oportunidad enorme para mí".

Valeria Martínez arquitecta3 "Estoy contratada para un proyecto, pero si todo va bien me dijeron que formaré parte del staff de manera definitiva", anunció. Gentileza

Su llegada a este presente tuvo un punto de partida distinto: "Hice la secundaria en el Centro Polivalente de Arte de San Rafael y siempre amé la danza. Pero en tercer año empecé a darme cuenta de que me gustaban mucho las matemáticas y las artes, y descubrí que la arquitectura era la combinación perfecta".

También tuvo una experiencia clave: "Hice un programa Work and Travel en Estados Unidos, donde trabajé en atención al público. Con ese trabajo ahorré para poder venir a España. Mejoré mi inglés y reafirmé mis ganas de hacer algo de arquitectura fuera del país".

Durante su formación, Valeria fue parte de una cátedra universitaria donde conocía a Daniel Peralta a través del titular. "Daniel es amigo de Felipe, el titular de la cátedra. Ahí me enteré del concurso y ni lo dudé. Siempre quise conocer esas obras que uno estudia en la carrera, verlas de cerca. Argentina tiene mucho para ofrecer, pero hay experiencias arquitectónicas que se viven mejor desde Europa".

Un estudio premiado y de renombre internacional

El estudio RCR Arquitectes, fundado en Olot y premiado con el Pritzker en 2017, funciona en una antigua fábrica de fundición, reconvertida en un espacio moderno sin perder su esencia. "La puerta principal del hall verde es emblemática. Ese edificio, llamado Espai Barberí, fue una fábrica donde construían campanas. Ellos mantuvieron ese espíritu industrial, pero con un toque verde, moderno. Es impresionante".

Valeria Martínez arquitecta en cataluña "El estudio es una vieja fábrica que mantiene su esencia. Y los socios son personas humildes que escuchan nuevas ideas", dijo Valeria. Gentileza

La decisión de quedarse a trabajar en el estudio fue tan emocionante como inesperada. "No me lo habían confirmado. A los días les volvió a escribir porque necesitaba cambiar el vuelo. Pensé que no me iban a responder, pero directamente me escribió Recursos Humanos por WhatsApp diciéndome que ya me consideraban parte del equipo desde la entrevista. Me dijeron: cambiá el pasaje".

Valeria estaba con su mamá en Barcelona en ese momento. "Fue una mezcla de emociones: alegría, ansiedad, nostalgia por la despedida. No lo podía creer. Desde que me recibí en septiembre hasta hoy, estar en uno de los mejores estudios del mundo... es un sueño".

"Este tipo de gestiones enriquecen la arquitectura mendocina"

Peralta lo resume con orgullo: "Este tipo de gestiones nos permiten enriquecer la arquitectura mendocina, porque estos jóvenes vuelven con otra mirada. Estamos muy contentos con lo que está logrando Valeria".

El próximo paso ya está en marcha. En septiembre abren las inscripciones para el Summer Workshop 2026. Mientras tanto, Valeria comenzará su trabajo en el concurso Parque de la Fe, en Albania, con el anhelo de quedarse más tiempo en RCR y, quizá algún día, volver con todo lo aprendido.

Los arquitectos Daniel Peralta y Mauro Tunín, mentores del proyecto en Mendoza Los arquitectos Daniel Peralta y Mauro Tunín, mentores del proyecto en Mendoza. Gentileza

"Lo que más me sorprendió fue la humildad de los arquitectos. Son de los mejores del mundo, pero están todo el tiempo tratando de enseñarte. Y te escuchan. En este mundo, eso es un montón", cierra.

Valeria Martínez es una joven mendocina que soñaba con construir, y hoy está construyendo su futuro, lápiz en mano, en el corazón de Cataluña.