España invertirá miles de millones en la renovación naval más grande en décadas: 37 buques de guerra y 4 submarinos S-80

Uno de los pilares del programa es la serie de submarinos S-80, desarrollados por Navantia para la Armada Española. Según el Ministerio de Defensa, se trata de una nueva generación de submarinos convencionales con mejoras significativas en autonomía, sigilo y sistemas de combate.

El primero, el Isaac Peral, fue entregado oficialmente a la Armada en 2023 y ya ha iniciado su fase operativa. Le siguen el Narciso Monturiol, con previsión de incorporación a mediados de la década, y posteriormente el Cosme García y el Mateo García de los Reyes, que completarán la serie. Este programa está diseñado para reforzar la capacidad de disuasión submarina de España en el largo plazo.

Fuerza naval de España (1)

El plan que refuerza las fragatas de España

El Ministerio de Defensa también ha confirmado el desarrollo de cinco fragatas F-110, consideradas una de las apuestas industriales y tecnológicas más importantes del país en materia naval. Estas unidades están concebidas como buques multimisión con capacidades avanzadas en guerra antiaérea, antisubmarina y de superficie.

En paralelo, la Armada ha señalado que las fragatas F-100 serán sometidas a procesos de modernización para extender su vida operativa durante las próximas décadas, garantizando la continuidad de capacidades mientras se incorporan las nuevas unidades. Dentro del mismo plan, el Ministerio de Defensa ha autorizado la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para sustituir al A-14 Patiño, un proyecto desarrollado en los astilleros de Navantia en Ferrol y orientado a reforzar la logística naval en operaciones prolongadas.

A esto se suman otros programas ya recogidos por la Armada Española, como nuevos buques hidrográficos, la modernización de cazaminas y la incorporación de capacidades de guerra electrónica para misiones de inteligencia y apoyo operativo.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, todas estas actuaciones forman parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, una estrategia que no solo busca modernizar la flota, sino también fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa en España.