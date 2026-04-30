Inicio Sociedad Descubrimiento
Arqueología

Descubrimiento en España: una copa de 2000 años con una decoración histórica

Investigadores descubren en Soria una vasija romana de bronce con esmaltes de colores que menciona los fuertes del Muro de Adriano

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Detalle del borde superior de la vasija de bronce donde se aprecia la inscripción con nombres de fuertes romanos. Los fragmentos recuperados en este descubrimiento muestran letras rellenas de esmalte turquesa que identifican puntos clave del sector este del Muro de Adriano, tales como Cilurnum y Vindobala, elementos fundamentales para reconstruir la historia militar de la región hace dos milenios.

Detalle del borde superior de la vasija de bronce donde se aprecia la inscripción con nombres de fuertes romanos. Los fragmentos recuperados en este descubrimiento muestran letras rellenas de esmalte turquesa que identifican puntos clave del sector este del Muro de Adriano, tales como Cilurnum y Vindobala, elementos fundamentales para reconstruir la historia militar de la región hace dos milenios.

Un reciente descubrimiento arqueológico en Berlanga de Duero permite profundizar en los vínculos entre la península y las fronteras de Britania. El hallazgo consiste en una copa de bronce con decoraciones en esmalte que representan el Muro de Adriano. Esta pieza destaca por ser la única de su tipo que menciona los fuertes ubicados en el sector este de la muralla. El estudio detallado del objeto apareció en la revista especializada Britannia para analizar su origen.

La pieza apareció en una zona de campos de cultivo donde luego se identificaron restos de una villa romana. El recipiente estaba dividido en fragmentos, pero una de las partes conserva más de la mitad de su forma original. Con una altura de ocho centímetros, esta vasija de España califica como la más grande dentro del grupo de cuencos vinculados a la defensa británica. El objeto presenta un estado de conservación que permite ver los colores aplicados hace siglos.

decoración copa
Reconstrucci&oacute;n visual de la decoraci&oacute;n geom&eacute;trica y el uso de la t&eacute;cnica champlev&eacute; en la pieza hallada en Espa&ntilde;a. La imagen permite observar las bandas de cuadrados alternos en tonos azules y verdes que simulan los sillares de la muralla, junto a motivos de torres almenadas y flores de cuatro p&eacute;talos que demuestran el alto nivel de sofisticaci&oacute;n artesanal alcanzado por los talleres romanos durante el siglo II.

Reconstrucción visual de la decoración geométrica y el uso de la técnica champlevé en la pieza hallada en España. La imagen permite observar las bandas de cuadrados alternos en tonos azules y verdes que simulan los sillares de la muralla, junto a motivos de torres almenadas y flores de cuatro pétalos que demuestran el alto nivel de sofisticación artesanal alcanzado por los talleres romanos durante el siglo II.

A diferencia de otros objetos similares, este cuenco posee una relevancia especial para la historia debido a su inscripción grabada. Aunque faltan algunas letras por el deterioro del metal, los expertos identificaron los nombres de cuatro fortificaciones militares. Los artesanos grabaron Cilurnum, Onno, Vindobala y Condercom en el borde superior. Estos nombres recibieron un relleno de esmalte turquesa para facilitar la lectura sobre el metal oscuro.

Detalles técnicos del descubrimiento

El diseño artístico de la pieza muestra una organización visual compleja con tres bandas de cuadrados de colores. La arqueología determinó que los tonos azul marino, verde y rojo decoran la superficie mediante la técnica del esmalte. Los dibujos representan de forma estilizada los muros de piedra y las torres almenadas de la fortificación. Cada sección refleja una intención decorativa minuciosa que buscaba imitar la arquitectura real de la frontera.

La parte inferior presenta motivos curvos que los investigadores asocian con el foso situado frente a la muralla. Esta decoración detallada sugiere que el artesano conocía bien la estructura de las defensas romanas en el norte. La combinación de metopas y flores de cuatro pétalos otorga una unidad estética al conjunto. El uso de diferentes pigmentos minerales permitió que la pieza mantuviera su vistosidad a pesar del paso del tiempo bajo tierra.

Origen incierto

copa
Vista inferior de la copa de Berlanga de Duero en la que destacan los motivos curvos y semic&iacute;rculos esmaltados. Estos dise&ntilde;os, situados en la base del recipiente, representan seg&uacute;n los investigadores el foso defensivo que corr&iacute;a paralelo a la fortificaci&oacute;n brit&aacute;nica, completando as&iacute; una representaci&oacute;n art&iacute;stica total de la frontera imperial en un objeto de uso cotidiano o conmemorativo.

Vista inferior de la copa de Berlanga de Duero en la que destacan los motivos curvos y semicírculos esmaltados. Estos diseños, situados en la base del recipiente, representan según los investigadores el foso defensivo que corría paralelo a la fortificación británica, completando así una representación artística total de la frontera imperial en un objeto de uso cotidiano o conmemorativo.

Este nuevo descubrimiento confirma que estas vasijas no pertenecieron a un único juego de mesa fabricado en serie. Cada ejemplar menciona fuertes distintos y presenta variaciones notables en su forma y diseño decorativo. Los especialistas sostienen que el proceso de fabricación ocurría en etapas diferenciadas según el pedido. El trabajo del bronce precedía a la inscripción personalizada que cada comprador elegía según su experiencia militar.

Todavía queda por definir el lugar exacto donde los talleres produjeron estos objetos tan específicos y valiosos. Es probable que los cuerpos de las copas se fabricaran en centros especializados antes de recibir el grabado final. El hallazgo en tierras sorianas demuestra la movilidad de los objetos de lujo dentro de las provincias del imperio. La presencia de estos nombres británicos en la meseta castellana refuerza la idea de una red de contactos comerciales y militares muy activa.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar