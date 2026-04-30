Descubrimiento en España: una copa de 2000 años con una decoración histórica

A diferencia de otros objetos similares, este cuenco posee una relevancia especial para la historia debido a su inscripción grabada. Aunque faltan algunas letras por el deterioro del metal, los expertos identificaron los nombres de cuatro fortificaciones militares. Los artesanos grabaron Cilurnum, Onno, Vindobala y Condercom en el borde superior. Estos nombres recibieron un relleno de esmalte turquesa para facilitar la lectura sobre el metal oscuro.

Detalles técnicos del descubrimiento

El diseño artístico de la pieza muestra una organización visual compleja con tres bandas de cuadrados de colores. La arqueología determinó que los tonos azul marino, verde y rojo decoran la superficie mediante la técnica del esmalte. Los dibujos representan de forma estilizada los muros de piedra y las torres almenadas de la fortificación. Cada sección refleja una intención decorativa minuciosa que buscaba imitar la arquitectura real de la frontera.

La parte inferior presenta motivos curvos que los investigadores asocian con el foso situado frente a la muralla. Esta decoración detallada sugiere que el artesano conocía bien la estructura de las defensas romanas en el norte. La combinación de metopas y flores de cuatro pétalos otorga una unidad estética al conjunto. El uso de diferentes pigmentos minerales permitió que la pieza mantuviera su vistosidad a pesar del paso del tiempo bajo tierra.

Origen incierto

copa Vista inferior de la copa de Berlanga de Duero en la que destacan los motivos curvos y semicírculos esmaltados. Estos diseños, situados en la base del recipiente, representan según los investigadores el foso defensivo que corría paralelo a la fortificación británica, completando así una representación artística total de la frontera imperial en un objeto de uso cotidiano o conmemorativo.

Este nuevo descubrimiento confirma que estas vasijas no pertenecieron a un único juego de mesa fabricado en serie. Cada ejemplar menciona fuertes distintos y presenta variaciones notables en su forma y diseño decorativo. Los especialistas sostienen que el proceso de fabricación ocurría en etapas diferenciadas según el pedido. El trabajo del bronce precedía a la inscripción personalizada que cada comprador elegía según su experiencia militar.

Todavía queda por definir el lugar exacto donde los talleres produjeron estos objetos tan específicos y valiosos. Es probable que los cuerpos de las copas se fabricaran en centros especializados antes de recibir el grabado final. El hallazgo en tierras sorianas demuestra la movilidad de los objetos de lujo dentro de las provincias del imperio. La presencia de estos nombres británicos en la meseta castellana refuerza la idea de una red de contactos comerciales y militares muy activa.