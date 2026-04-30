Descubren huellas humanas de 120 mil años de antigüedad en un lugar que contradice a la historia

El sitio arqueológico permitió observar que las pisadas se conservaron de forma excepcional en el lodo del paleolago. Los investigadores sostienen que el sedimento actuó como un lienzo natural que atrapó el momento exacto del paso de estos grupos. Al analizar el tamaño de las formas, el equipo descartó que pertenecieran a neandertales, confirmando la autoría de nuestra propia especie en la zona.

La historia de estas tierras muestra que el clima era muy distinto al actual, con abundante agua potable y vegetación. Los rastros aparecieron junto a huellas de elefantes, camellos y búfalos que también acudían al lago. No existen indicios de que estos individuos realizaran actividades de caza o fabricación de herramientas en el lugar durante su estancia.

Cambio en la historia

estudio humanos Las huellas fosilizadas halladas en el antiguo lecho del lago Alathar muestran una preservación excepcional gracias a las propiedades del lodo, permitiendo a los investigadores identificar con precisión el paso de siete humanos que caminaron por esta región de Arabia Saudita hace aproximadamente 120 mil años.

Todo indica que las personas realizaron visitas breves al depósito de agua para satisfacer sus necesidades básicas de hidratación. La ausencia de otros rastros posteriores sugiere que estos caminantes pudieron ser de los últimos en cruzar antes de los cambios climáticos drásticos. Las condiciones ambientales transformaron luego el paisaje en un desierto árido, protegiendo las marcas bajo capas de tierra.

Este evento arqueológico aporta datos valiosos sobre la supervivencia en entornos cambiantes antes de la última glaciación. La ciencia ahora cuenta con evidencia física de que la ruta por el interior de Arabia resultó clave para la dispersión global. Estas pisadas silenciosas ofrecen una visión única sobre un capítulo remoto que desafía las teorías previas sobre los límites geográficos de la época.