El pueblo fantasma que soñó con ser potencia y hoy resiste con menos de 10 familias

A pocos kilómetros al sur de la ciudad de Salta, el tiempo parece haberse detenido en un pequeño pueblo conocido popularmente como la “Alemania argentina”. Lo que alguna vez fue un centro neurálgico de actividad comercial y logística, hoy es un rincón silencioso de los Valles Calchaquíes donde apenas habitan menos de diez familias.
El nacimiento de Alemania, a comienzos del siglo XX, estuvo marcado por la esperanza del progreso. El pueblo fue diseñado como una pieza fundamental del Ramal C13, una obra de ingeniería que buscaba unir la provincia con Chile a través del paso de San Francisco.
Durante sus años de esplendor, la estación rebosaba de vida: contaba con hoteles, comercios, galpones ferroviarios, correo y un destacamento policial, siendo el punto de referencia para quienes transitaban la Quebrada de las Conchas.
El pueblo y el Ramal C13: un proyecto inconcluso marcado por la Gran Guerra
El destino del pueblo cambió drásticamente cuando el proyecto ferroviario quedó trunco. El estallido de la Primera Guerra Mundial generó un colapso en el financiamiento y la logística necesaria para continuar las vías, paralizando las obras de forma definitiva. Sin la llegada del tren y sin la conexión internacional prometida, la actividad económica se apagó, forzando la emigración masiva de sus habitantes.
Sobre el nombre del pueblo, las teorías alimentan el mito local. Aunque no hay una versión oficial confirmada, se barajan tres hipótesis principales:
- La existencia de una antigua estancia del siglo XVII con esa denominación.
- La influencia de ingenieros y operarios alemanes que trabajaron en la construcción de las estructuras ferroviarias.
- La presencia de una comunidad indígena con un nombre fonéticamente similar.
En la actualidad, las estructuras que permanecen en pie como la estación de tren, los galpones y las viejas construcciones, sirven como un museo a cielo abierto. El lugar se ha transformado en un punto de interés para fotógrafos y viajeros que buscan destinos no convencionales, donde el silencio del entorno natural contrasta con el legado de una industria que no pudo ser.
Visitar la "Alemania argentina" es, en definitiva, asomarse a una página incompleta de la historia nacional, que refleja tanto el auge impulsado por el ferrocarril como el olvido que sufrieron muchos pueblos del interior tras el cese de sus actividades.
Cómo llegar a Alemanía, Salta
- En auto desde Salta Capital (aprox. 1h 45min - 2h): Toma la RN68 hacia el sur pasando por Cerrillos, El Carril y La Viña. El pueblo se encuentra en el km 81 de esta ruta, poco antes de llegar a Cafayate.
- En auto desde Cafayate (aprox. 1h 15min): Toma la RN68 hacia el norte atravesando la Quebrada de las Conchas hasta el km 81.
- Acceso: Al llegar al km 81, busca el desvío de tierra que cruza un viejo puente de hierro sobre el río Las Conchas para entrar al pueblo.