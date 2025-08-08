A pesar de ser un animal, el pato Juan tiene redes sociales desde las que pide regresar al centro

El animal que se instaló hasta en los medios nacionales

Con mucha ironía, el "community manager" del pato Juan explotó la situación y hace chistes sobre lo que habría pasado con un perro de un vecino de la florería, y que el animal habría atacado.

Pato Juan posteo 2 El pato Juan se crió con otros animales, por lo que aseguraron que no representaba una amenaza. Foto: X @PatoJuanCuak

A partir de ese evento fue la denuncia que se hizo y la Municipalidad de Capital le ordenó a Margarita Flores a llevarse a su pato de allí, tal como lo indica una norma vigente que prohíbe la tenencia de animales silvestres en la vía pública.

El caso tomó vuelo y se instaló en la prensa local y nacional, a tal punto que la gente que pasa por el puesto de flores firma para que el pato Juan vuelva a ese lugar. Y el petitorio ya superó las 8.000 firmas.

Pato Juan 2 Muchos apoyan al pato Juan y quieren que regrese al Km Cero, mientras que otros aseguraron que la provincia tiene problemas de verdad para tratar. Foto: X @PatoJuanCuak

A tal punto llegó el tema, que el abogado Oscar Mellado, reconocido defensor de los derechos de los animales, también se involucró y presentó un pedido para que el pato regrese a la calle San Martín, donde convivía a diario con dos perros salchichas.

Hasta la mismísima vicegobernadora Hebe Casado se involucró en el caso del animal y posteó: "Todos queremos a @PatoJuanCuak libre". Muchos otros mensajes de apoyo llegan a diario, aunque otros aseguraron que la provincia tiene temas más importantes de los que ocuparse en lugar de hablar sobre el pato Juan.