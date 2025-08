El pato Juan y su defensa legal: el concepto de familia interespecie y de animal sintiente

alfredo mellado.jpg El abogado especialista en derecho animal, Oscar Mellado, intentará la vuelta del pato Juan al centro mendocino.

Mellado dialogó con Diario UNO y explicó que como petición máxima pedirán revertir la decisión de la comuna. Y en esa solicitud aseguraron que hay posibilidad de diálogo con el intendente Ulpiano Suarez, al que el letrado calificó como una persona con la que se puede dialogar y con la que se puede llegar a un acuerdo intermedio que satisfaga a todas las partes.

"El argumento fundamental es que el patito es un ser sintiente y por lo tanto un sujeto de derechos y una persona no humana. Y por eso está dotado de una serie de facultades, de atributos y de derechos que es necesario respetar. Nosotros tenemos una concepción antropocéntrica y especista: nos creemos la especie superior, no sólo superior, sino la dueña de todo lo que existe en el planeta. E infravaloramos a los otros seres, por supuesto, entre ellos ahora los animales", contó.

"Ese es el tema", remarcó con énfasis el letrado que intervino en innumerables casos para defender a animales. Un ejemplo de ello es el célebre tortugo jorge.

"Los animales tienen conciencia. Esto es fundamental. ¿Y cómo se ha demostrado? Porque ellos poseen ciertos sustratos neurológicos, que otorgan conciencia. Y ellos interpretan el mundo exterior con experiencias subjetivas. Mirá todo lo que te digo. Entonces, ellos tienen emociones y pueden sentir el desarraigo como en este caso que su dueña dice que el pato llora cada vez que ella se va adonde vivió casi toda su vida".

El concepto de familia interespecie cobra relevancia

En esta línea, para el abogado Mellado, habría que "respetar la familia interespecie", un concepto novedoso aceptado en el mundo moderno para referirse a que las relaciones entre humanos y animales pueden ser tan significativas como las de las familias tradicionales.

"¿Acaso no hablamos de los perrijos? La gente va con los perros al shopping, al hotel, por los aeropuertos, por todos lados andan los animales. Quiere decir que hay una evolución en los conceptos", acotó el abogado.

"Objetivamente no es un lugar para un pato, ¿pero bueno, dada las circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Por eso queremos escuchar a la municipalidad", afirmó y aclaró que para encontrar una solución. Si ella es que el animal vuelva al kilómetro cero se pueden adoptar varias medidas consensuadas, como la creación de un corralito, entre muchas otras.

Ocho mil personas firmaron para que vuelva el pato Juan al centro

El pato Juan generó simpatía entre algunos mendocinos que se acercaron a llenar un libro de firmas para que vuelva al centro. En total, según confirmó la familia de la florista Margarita Flores, han juntado 8.000 pero siguen sumando.

Pato Juan El pato Juan junto a dos perritos salchichas.

Sin embargo, la comuna no está de acuerdo con el regreso y ya decidieron que no volverá. "Debemos hacer un uso adecuado del espacio público, asegurando que todos los vecinos que circulan por la zona, incluso muchos con sus mascotas, lo hagan de manera tranquila sin tener problemas ni disturbios", advirtieron.

Es que, de acuerdo a una denuncia anónima, el animal habría picoteado a la mascota de un vecino.

El caso del pato Juan escaló a los medios nacionales

El pato Juan es un animal que estuvo desde fines de diciembre hasta fines de julio en la florería de Margarita Flores, ubicada en la calle San Martín, del centro mendocino. Allí se convirtió en una celebridad, la gente se sacaba fotos con él, se detenía de su rutina para verlo y sonreír por sus comportamientos de animal, normales, pero anormales para lo que cualquiera está acostumbrado a ver en el centro.

El pedido de la Municipalidad de Mendoza para que el pato no esté en el centro escaló a medios nacionales, como por ejemplo a Infobae.

La angustia de la florista Margarita Flores, la dueña del pato Juan

Según contó Margarita a Diario UNO, el pato ahora vive en un corralito de tres por cuatro que su marido pudo armarlo en el lote donde viven. "Grazna, él está acostumbrado a estar libre, a caminar, a salir. En la noche antes de irnos a dormir salíamos a dar una vuelta con los perros que tengo y luego se recostaba en mis pies", explicó.

Margarita Flores, dueña del pato Juan Margarita en la florería.

"Cuando sentíamos un ruido en la medianoche, porque pasan los chicos del baile o alguien levantaba el nailon para robar, él era el primero en salir y luego la perra salchicha que también me acompaña", contó sobre la vida del pato en el centro mendocino, donde estaba de lunes a sábado.

"No sé por qué le hicieron una denuncia. Los inspectores me hablaron muy bien, me dijeron 'Margarita, se tiene que ir, porque si usted me desobedece las órdenes que están en el papel la multa va a ser de un millón y medio de pesos'", continuó.

Margarita comentó que ella duerme en el local de lunes a sábado y que el último lunes, cuando lo tuvo que dejar en el corralito que prepararon, el animal "gritaba, cuando yo me iba y me parte el corazón".