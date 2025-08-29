Inicio Sociedad Ley de tránsito
Ley de Tránsito: ¿quién tiene prioridad de paso en el cruce de una calle de tierra y una asfaltada?

¿El auto amarillo o el rojo? La Ley Nacional de Tránsito especifica en el Artículo 41 las pautas para determinar las prioridades de paso

Conocer cuál es la prioridad de paso según la Ley de Tránsito en diferentes intersecciones es primordial para evitar accidentes, muchos de ellos fatales. Se sabe que el vehículo que circula por la derecha casi siempre tiene prioridad. ¿Pero siempre es así?

En esta nota desarrollaremos detalladamente las reglas vinculadas a las calles de tierra y cómo la circulación por estos caminos puede influir en la prioridad de paso.

¿Cuando alguien circula por una calle de tierra pierde la prioridad de paso?

En primer lugar hay que derrivar un mito: el tamaño de un vehículo no influye en la prioridad de paso al circular por una calle de tierra.

De hecho, circular por una calle de tierra es una de las excepciones a la prioridad de paso de quien circula por la derecha, cuando se aproxima a una calle o ruta asfaltada. Así figura en la Ley 24449, según informa el sitio educaciónvial.com.ar. Incluso no es necesario que existan señales de tránsito que marquen la excepción.

Ley de tránsito quien tiene prioridad calle de tierra 2
La prioridad la tiene el auto rojo, que circula por calle asfaltada.

En otras palabras, quien circula por la calle de tierra no tiene prioridad de paso, aunque tenga la derecha. En el gráfico de esta nota, la prioridad la tiene el auto rojo y no el auto amarillo.

¿Qué pasa si circulamos por calle de tierra y llegamos a un cruce de asfalto?

Como se dijo, la prioridad la tendrá el vehículo que circule por la arteria asfaltada. Ante este escenario quien circula por calle de tierra debe detener la marcha por completo antes de ingresar a la vía pavimentada.

Hay que remarcar que esta situación específica constituye una excepción donde, a pesar de circular por la derecha, quien lo hace por calle de tierra pierde la prioridad.

Ahora bien, si la intersección es con otra calle de tierra, la prioridad es para el vehículo que se desplaza desde la derecha, como lo estipulan las generales de la ley.

