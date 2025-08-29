Ley de Tránsito: ¿quién tiene prioridad de paso en el cruce de una calle de tierra y una asfaltada?

De hecho, circular por una calle de tierra es una de las excepciones a la prioridad de paso de quien circula por la derecha, cuando se aproxima a una calle o ruta asfaltada. Así figura en la Ley 24449, según informa el sitio educaciónvial.com.ar. Incluso no es necesario que existan señales de tránsito que marquen la excepción.

Ley de tránsito quien tiene prioridad calle de tierra 2 La prioridad la tiene el auto rojo, que circula por calle asfaltada.

En otras palabras, quien circula por la calle de tierra no tiene prioridad de paso, aunque tenga la derecha. En el gráfico de esta nota, la prioridad la tiene el auto rojo y no el auto amarillo.

¿Qué pasa si circulamos por calle de tierra y llegamos a un cruce de asfalto?

Como se dijo, la prioridad la tendrá el vehículo que circule por la arteria asfaltada. Ante este escenario quien circula por calle de tierra debe detener la marcha por completo antes de ingresar a la vía pavimentada.

Hay que remarcar que esta situación específica constituye una excepción donde, a pesar de circular por la derecha, quien lo hace por calle de tierra pierde la prioridad.

Ahora bien, si la intersección es con otra calle de tierra, la prioridad es para el vehículo que se desplaza desde la derecha, como lo estipulan las generales de la ley.