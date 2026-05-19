Decathlon se expande en Argentina con otra megatienda y regala hasta $400.000 en órdenes de compra

La reconocida cadena francesa Decathlon dará un nuevo paso en su crecimiento en Argentina con la inauguración de su segunda tienda. El desembarco será en Nuevocentro Shopping, de Córdoba, donde abrirá un local de 2.500 metros cuadrados ubicado en el tercer piso del centro comercial.
La apertura oficial está prevista para el 30 de mayo y llegará acompañada de una jornada especial con promociones, actividades recreativas y beneficios para los primeros visitantes.
Según informaron desde la empresa, las primeras 200 personas que ingresen recibirán gift cards de entre $40.000 y $400.000, utilizables únicamente durante ese mismo día. Además, las primeras 100 compras accederán a un souvenir exclusivo.
Decathlon: deportes, tecnología y una inversión millonaria en Argentina
La inauguración incluirá música en vivo, shows de freestyle futbolístico, espectáculos de malabares, espacios interactivos, estaciones de tattoos y propuestas familiares pensadas también para chicos.
Francisco Tedin, COO de Decathlon en Argentina, sostuvo que la llegada a Córdoba representa “un nuevo hito” dentro del plan de expansión nacional de la empresa.
La nueva sucursal contará con más de 70 disciplinas deportivas y cerca de 3.300 productos, incluyendo artículos para principiantes y equipamiento especializado para deportistas de alto rendimiento.
Entre las marcas propias disponibles aparecerán Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, las mismas líneas que la empresa comercializa en Europa y otros mercados internacionales.
En materia tecnológica, el local incorporará un sistema mixto de cobro con tres cajas tradicionales y siete self checkout equipadas con tecnología RFID.
Además de la tienda física, los clientes podrán acceder a la totalidad del catálogo nacional mediante la plataforma online, con entregas en todo el país.
La apertura forma parte de un proyecto de crecimiento de Decathlon en Argentina, que contempla más de 20 locales y una inversión superior a los US$100 millones durante los próximos cinco años.