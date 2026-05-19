Decathlon se expande en Argentina con otra megatienda y regala hasta $400.000 en órdenes de compra

ropa decathlon Decathlon piensa abrir 20 locales en Argentina. Foto: archivo

Decathlon: deportes, tecnología y una inversión millonaria en Argentina

La inauguración incluirá música en vivo, shows de freestyle futbolístico, espectáculos de malabares, espacios interactivos, estaciones de tattoos y propuestas familiares pensadas también para chicos.

Francisco Tedin, COO de Decathlon en Argentina, sostuvo que la llegada a Córdoba representa “un nuevo hito” dentro del plan de expansión nacional de la empresa.

La nueva sucursal contará con más de 70 disciplinas deportivas y cerca de 3.300 productos, incluyendo artículos para principiantes y equipamiento especializado para deportistas de alto rendimiento.

decathlon Decathlon, en Argentina. Foto: archivo

Entre las marcas propias disponibles aparecerán Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, las mismas líneas que la empresa comercializa en Europa y otros mercados internacionales.

En materia tecnológica, el local incorporará un sistema mixto de cobro con tres cajas tradicionales y siete self checkout equipadas con tecnología RFID.

Además de la tienda física, los clientes podrán acceder a la totalidad del catálogo nacional mediante la plataforma online, con entregas en todo el país.

La apertura forma parte de un proyecto de crecimiento de Decathlon en Argentina, que contempla más de 20 locales y una inversión superior a los US$100 millones durante los próximos cinco años.