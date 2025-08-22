Ley de Tránsito: ¿la moto siempre tiene prioridad de paso?

El primer punto que hay que destacar es que la ley no hace diferencias entre tipos de vehículos, ya sea moto, auto o pick-up. Por lo tanto la regla es clara: prioridad para el vehículo que se acerca por la derecha sin importar cuál sea, excepto los casos marcados en el mismo artículo 41 de la Ley 24449.

Prioridad de paso auto o moto La prioridad de paso la tiene siempre el vehículo que circula por mano derecha. Excepto si hay señalizaciones o se trata de vehículos especiales.

¿Cuándo se pierde la prioridad de paso desde la derecha?

Un caso práctico es cuando la calle por la que se desplaza el vehículo que se aproxima por la derecha cuenta con señales de tránsito como un cartel de “Pare“, que equivale a un semáforo en rojo. En este ejemplo, el conductor está obligado a ceder el paso al vehículo que circula desde su izquierda, sin importar si se trata de un auto, una pick-up, una motocicleta, un camión o un micro.

Otro caso en el que se pierde la prioridad de la mano derecha es cuando se trata de vehículos como camiones de bomberos, patrulla de policía o ambulancias, que tienen la prioridad siempre, sin importar por la mano que circulen, según detalla el sitio educación vial.com.ar

El caso que plantea dudas es cuando en un cruce de dos calles doble mano circulan vehículos por todas las trochas, por lo que todos tienen un vehículo a su derecha. Este caso es excepcional, pero tiene una explicación basada en la Ley de Tránsito.