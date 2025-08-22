Fue detenido como presunto autor de la muerte de su padre tras el descubrimiento de un médico

Lo único que advirtieron en ese momento fue que la víctima tenía un corte en el cuero cabelludo y creyeron que se debía a una lesión causa por la caída en el momento en que se habría descompensado.

El hijo de la víctima fue detenido tras el detalle que advirtió un médico

Tras la muerte de Olguín, su hijo se comunicó con su médico de cabecera para que le hiciera el certificado de defunción y de esa manera avanzar con todos los trámites de sepelio.

Fue este profesional quien advirtió que esa lesión que la víctima tenía en la cabeza no era solamente un corte, sino que había algo más.

A raíz de la sospecha del médico, los pesquisas avanzaron en la investigación y descubrieron que se trataba de una fractura de cráneo que no era compatible con la posible caída que habría sufrido. Además, tenía otras lesiones que no eran compatibles con una muerte natural.

Policía móviles Seguridad El hijo de la víctima fue detenido como presunto autor de homicidio. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Sin demoras, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo ordenó una inspección en la casa de la víctima, donde en la churrasquera hallaron dos trozos de madera con manchas de sangre.

Ante las preguntas que le hicieron al hijo de Olguín, el hombre dio vueltas en su testimonio sin mucha coherencia, y detectaron que tenía su mano derecha hinchada. Todas las sospechas apuntaban hacia él y quedó detenido a disposición de la fiscal Lazo.

Detenido y secuestro en torno al posible parricidio

Los pesquisas le secuestraron a Gustavo Fernando Olguín (56) un celular, el cual será peritado. Además, hicieron un allanamiento en su casa de calle Victoria al 800, de Guaymallén, a muy pocos metros de la casa de su padre.

Allí encontraron una billetera con documentación y tarjetas de débito de diferentes bancos a nombre de su padre, además de zapatillas y un pantalón que tendrían manchas de sangre.

detenido parricidio Guaymallén 2 El detenido vive a muy pocos metros de la casa de su padre, en Guaymallén. Foto: Google Maps

Todo lo secuestrado es minuciosamente analizado, pero para los investigadores todo apunta a que el hombre habría matado a su padre de 85 años, por lo que quedará detenido mientras avanza la causa para determinar qué pasó y cómo ocurrió en posible homicidio.