Un incendio en una carpintería necesitó el trabajo de varias dotaciones de bomberos para controlarlo

Un taller de carpintería de Lavalle ardió en un incendio que comenzó en la madrugada de este viernes. Bomberos Voluntarios de Lavalle y del Cuartel Central trabajaron en el lugar para controlar el fuego, aunque adelantaron que los daños y las pérdidas son totales. Investigan las causas.
