Un incendio en una carpintería necesitó el trabajo de varias dotaciones de bomberos para controlarlo

Cuando llegó la Policía y los Bomberos al lugar el incendio ya estaba avanzado. Con apoyo hídrico de Lavalle, los especialistas trabajaron hasta controlar el fuego y luego con maniobras de enfriamiento, aunque aseguraron que fue una tarea muy difícil.

Las consecuencias del incendio en Lavalle

Mientras avanzaban en su trabajo, determinaron que los daños fueron totales en un galpón de chapa de 4 metros de alto por 15 metros de largo.

incendio carpintería Lavalle 2 Tras el incendio las pérdidas fueron totales en un galpón de la carpintería de Lavalle.

Allí había mucho material inflamable, con materia prima, maderas, muebles ya terminados, además de maquinarias especiales para realizar estos trabajos.

Una vez que se terminen los trabajos de enfriamiento, los Bomberos del Cuartel Central realizarán los peritajes correspondientes para determinar cuál fue la causa del incendio.