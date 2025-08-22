Inicio Policiales incendio
Grandes pérdidas

Un incendio en una carpintería necesitó el trabajo de varias dotaciones de bomberos para controlarlo

Bomberos Voluntarios de Lavalle y del Cuartel Central trabajaron en el incendio que comenzó en la madrugada en Lavalle. Aseguraron que las pérdidas son totales

Por UNO
Los Bomberos Voluntarios de Lavalle y del Cuartel Central trabajaron en el incendio de una carpintería que tuvo daños totales. Imagen ilustrativa.

Los Bomberos Voluntarios de Lavalle y del Cuartel Central trabajaron en el incendio de una carpintería que tuvo daños totales. Imagen ilustrativa.

Foto: Gentileza

Un taller de carpintería de Lavalle ardió en un incendio que comenzó en la madrugada de este viernes. Bomberos Voluntarios de Lavalle y del Cuartel Central trabajaron en el lugar para controlar el fuego, aunque adelantaron que los daños y las pérdidas son totales. Investigan las causas.

El fuego comenzó alrededor de las 5.30 de este viernes en una carpintería ubicada en calle Rama 3 y ruta 36, de la localidad Tres de Mayo, en Lavalle.

incendio carpintería Lavalle
Tras el llamado al 911 por el incendio, la Policía, Bomberos y ambulancias fueron hasta la carpintería en Tres de mayo, Lavalle.

Tras el llamado al 911 por el incendio, la Policía, Bomberos y ambulancias fueron hasta la carpintería en Tres de mayo, Lavalle.

Una mujer de 33 años, dueña del taller, llamó al al 911 para pedir la presencia de Bomberos, al igual que los vecinos que intentaron hacer todo lo que estuviese a su alcance para detener las llamas.

Cuando llegó la Policía y los Bomberos al lugar el incendio ya estaba avanzado. Con apoyo hídrico de Lavalle, los especialistas trabajaron hasta controlar el fuego y luego con maniobras de enfriamiento, aunque aseguraron que fue una tarea muy difícil.

Las consecuencias del incendio en Lavalle

Mientras avanzaban en su trabajo, determinaron que los daños fueron totales en un galpón de chapa de 4 metros de alto por 15 metros de largo.

incendio carpintería Lavalle 2
Tras el incendio las pérdidas fueron totales en un galpón de la carpintería de Lavalle.

Tras el incendio las pérdidas fueron totales en un galpón de la carpintería de Lavalle.

Allí había mucho material inflamable, con materia prima, maderas, muebles ya terminados, además de maquinarias especiales para realizar estos trabajos.

Una vez que se terminen los trabajos de enfriamiento, los Bomberos del Cuartel Central realizarán los peritajes correspondientes para determinar cuál fue la causa del incendio.

Temas relacionados:

Te puede interesar