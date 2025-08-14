Detenido: golpeó a su novia, la encerró, incendió la casa y los vecinos la rescataron

La Plata mujer atacada En un intento de femicidio, un hombre golpeó a su pareja tras una fuerte discusión, la roció con nafta y prendió fuego la vivienda Foto gentileza 0221.com.ar

De acuerdo al relato de los investigadores, la mujer al declarar ante la Justicia indicó que el agresor, José Daniel Gaona, comenzó a discutir con ella y en un momento determinado, la disputa tomó características de violencia.

María Eugenia Di Lorenzo, fiscal a cargo de la causa, indicó en diálogo con TN que “él la agarró del cuello, la tiró al piso y le pegó”.

Luego de darle varios golpes, Gaona tomó un bidón con nafta, la roció aprovechando su estado indefenso y tiró el resto del combustible al piso. El hombre también utilizó un colchón mojado con combustible para obstruir la puerta de entrada de la casa.

La mujer también le comentó a la fiscal que la intención del atacante era dejarla encerrada en la casa para quemarla viva, aprovechnado que se trata de un espacio pequeño de un solo ambiente y un baño.

“Tomá, por hija de puta”, le dijo el agresor a la mujer, antes de abandonar la casa. En pocos segundos, el colchón comenzó se prendió fuego y las llamas se extendieron al resto de la pequeña vivienda.

Los investigadores explicaron que la única ventana de la propiedad tenía rejas y la víctima no podía salir. La mujer, desesperada por la situación, logró refugiarse en el baño, se mojó con agua y gritó pidiendo ayuda.

Mientras que los vecinos, alertados por los pedidos de auxilio y el humo que salía de la vivienda, actuaron con rapidez y lograron forzar la entrada para rescatar a la mujer.

La víctima sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, quemaduras leves en el cabello y lastimaduras en la mano y la pierna. “Ella estaba lesionada, o sea que previo a lo que pasó del incendio, había sido golpeada, tenía lesiones como que la habían tirado al piso”, le indicó la fiscal Di Lorenzo a la prensa.

El hombre fue detenido en una comisaría de La Plata y quedó imputado por “homicidio en grado de tentativa en el marco de violencia de género”, lo que se relaciona a una tentativa de femicidio.

La Plata mujer detenido El atacante fue detenido por la Policía y quedó imputado por intento de homicidio, mientras la investigación continúa Foto gentileza infocielo.com

Consultada por la prensa, la fiscal explicó que durante los primeros días de investigación se confirmó que la víctima había denunciado al menos dos veces a Gaona por violencia de género.

Gaona, al ser interrogado en la fiscalía negó los hechos ocurridos intentando desligarse de la situación. “Él prestó declaración y dijo que habían tenido una discusión y que la que prendió fuego la casa fue ella”, relató la fiscal Di Lorenzo.

“Vamos a tomar la declaración a los vecinos que la ayudaron a salir y a cualquier otro testigo que vaya sumándose”, dijo la fiscal, a la vez que explicó que la investigación continúa y se tomarán testimonios importantes en los próximos días.