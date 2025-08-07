Inicio Policiales incendio
Se incendió su casa donde también tenía un emprendimiento y ahora pide ayuda

El incendio, ocurrido en la madrugada de este jueves en Guaymallén, dejó un saldo de pérdidas materiales totales

El incendio ocurrió en el barrio Grilli Sur

El incendio ocurrió en el barrio Grilli Sur, en Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti.

Un incendio que se registró en la madrugada de este jueves dejó un saldo de pérdidas materiales totales en una casa ubicada en Guaymallén donde no sólo vivía una familia sino que también funcionaba su emprendimiento gastronómico para subsistir.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en la manzana B del barrio Grilli Sur, en la zona de Puente de Hierro. El incendio se desató en el sector del comedor en horas de la madrugada y fue clave la actuación de vecinos y bomberos para lograr un desenlace fatal.

La propia mujer que vive en el lugar fue quien comenzó a intentar sofocar el incendio, siendo ayudada primero por otros lugareños y luego por personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, del Cuartel Central y apoyo hídrico del municipio.

El incendio ocurrió en el barrio Grilli Sur, en Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti.

El relato de la víctima del incendio

Adriana, quien vive en la casa que se incendió, relató que advirtió el fuego en el comedor y "empecé a pedir ayuda para poder apagarlo pero no se podía, ya se había propagado mucho. Volví a cerrar la puerta, abrí la ventana y tuve que salir. No podía quedarme ahí sino me iba a prender fuego". "Los vecinos ayudaron mucho. Empezar a echar tierra y agua", narró.

Además de vivir en esa vivienda de Guaymallén, Adriana tenía un pequeño emprendimiento donde vendía tortas, facturas y empanadas. "La heladera me la habían regalado hace poquito. El techo era nuevo y todavía lo estaba pagando", se lamentó la mujer.

Para colaborar con la víctima del incendio hay que contactarse al número de teléfono de su hija 2613845701.

Las pericias que realizará bomberos ayudarán a definir la causa del incendio pero la principal sospecha es que las llamas se originaron por una falla en una estufa.

