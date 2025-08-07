Se incendió su casa donde también tenía un emprendimiento y ahora pide ayuda

Incendio en Guaymallén 3 El incendio ocurrió en el barrio Grilli Sur, en Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti.

El relato de la víctima del incendio

Adriana, quien vive en la casa que se incendió, relató que advirtió el fuego en el comedor y "empecé a pedir ayuda para poder apagarlo pero no se podía, ya se había propagado mucho. Volví a cerrar la puerta, abrí la ventana y tuve que salir. No podía quedarme ahí sino me iba a prender fuego". "Los vecinos ayudaron mucho. Empezar a echar tierra y agua", narró.

Además de vivir en esa vivienda de Guaymallén, Adriana tenía un pequeño emprendimiento donde vendía tortas, facturas y empanadas. "La heladera me la habían regalado hace poquito. El techo era nuevo y todavía lo estaba pagando", se lamentó la mujer.

Incendio en Guaymallén

Para colaborar con la víctima del incendio hay que contactarse al número de teléfono de su hija 2613845701.

Las pericias que realizará bomberos ayudarán a definir la causa del incendio pero la principal sospecha es que las llamas se originaron por una falla en una estufa.