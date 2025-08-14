La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, celebró este jueves un megaoperativo con más de 30 allanamientos que se realizaron principalmente en Guaymallén, según comunicó en sus redes sociales. En total, hubo 10 detenidos y se secuestraron 87 pastillas y 300 gramos de cocaína fraccionadas listas para la venta.
Rus celebró un megaoperativo con más de 32 allanamientos y 10 detenidos: la mayoría en Guaymallén
Según la información policial, lograron incautar 300 gramos de cocaína fraccionada, 87 pastillas y distintas armas de fuego