Rus celebró un megaoperativo con más de 32 allanamientos y 10 detenidos: la mayoría en Guaymallén

policias allanamientos detenidos La Policía de Investigaciones y la Dirección General de Investigaciones logró este jueves 10 detenciones en un importante megaoperativo.

Los hermanos que cayeron detenidos en Las Heras

En otro operativo policial, dos hermanos quedaron detenidos también este jueves tras una intensa persecución que se extendió por Capital, Guaymallén y Las Heras. Los jóvenes circulaban en un Volkswagen Polo que había sido robado el martes a la mañana.

Rus subrayó que "el sistema de vigilancia sigue dando resultados. Otro caso más, como el de las 4 mecheras detectadas por el Centro Estratégico de Operaciones, CEO Central y Capital. Ahora tras una persecución, el personal policial logró 2 aprehensiones más".

detenidos hermanos robo las heras Los dos hermanos detenidos en Las Heras. Foto: Ministerio de Seguridad

Además, explicó que uno de ellos tiene antecedentes por portación de armas, resistencia a la autoridad, hurtos y encubrimientos.