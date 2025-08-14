Inicio Policiales Mercedes Rus
Rus celebró un megaoperativo con más de 32 allanamientos y 10 detenidos: la mayoría en Guaymallén

Según la información policial, lograron incautar 300 gramos de cocaína fraccionada, 87 pastillas y distintas armas de fuego

La Policía secuestró cocaína fraccionada

La Policía secuestró cocaína fraccionada, armas, dólares y explosivos, entre otros elementos vinculados a robos, según explicó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, celebró este jueves un megaoperativo con más de 30 allanamientos que se realizaron principalmente en Guaymallén, según comunicó en sus redes sociales. En total, hubo 10 detenidos y se secuestraron 87 pastillas y 300 gramos de cocaína fraccionadas listas para la venta.

"Vamos a seguir detrás de los delincuentes", afirmó luego del despliegue policial que también permitió el secuestro de dólares, armas enterradas, explosivos, bicicletas, luminarias y otros elementos incautados que fueron objeto de robos.

"Felicito a los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Dirección General de Investigaciones, y especialmente a las mujeres policías que participaron desde distintos roles, en el día que las homenajea", concluyó.

policias allanamientos detenidos
La Policía de Investigaciones y la Dirección General de Investigaciones logró este jueves 10 detenciones en un importante megaoperativo.

Los hermanos que cayeron detenidos en Las Heras

En otro operativo policial, dos hermanos quedaron detenidos también este jueves tras una intensa persecución que se extendió por Capital, Guaymallén y Las Heras. Los jóvenes circulaban en un Volkswagen Polo que había sido robado el martes a la mañana.

Rus subrayó que "el sistema de vigilancia sigue dando resultados. Otro caso más, como el de las 4 mecheras detectadas por el Centro Estratégico de Operaciones, CEO Central y Capital. Ahora tras una persecución, el personal policial logró 2 aprehensiones más".

detenidos hermanos robo las heras
Los dos hermanos detenidos en Las Heras.

Además, explicó que uno de ellos tiene antecedentes por portación de armas, resistencia a la autoridad, hurtos y encubrimientos.

