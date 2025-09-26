Más de 250 aspirantes a policías cuentan con dos nuevas aulas en el IUSP de Junín

mercedes rus Mrecedes Rus les habla a los aspirantes a policías. Foto: Gobierno de Mendoza

Dos nuevas aulas para el IUSP

“Este paso no solo fortalece la sede Este del IUSP, sino que representa un logro para toda la comunidad académica y para la función policial, al garantizar las condiciones adecuadas de formación de quienes integrarán nuestro personal”, destacó Rus.

La delegación zona Este del IUSP están ubicadas en el predio de la Jefatura Distrital III de La Colonia, Junín. La mejora en infraestructura permitirá brindar espacios más cómodos y adecuados para la formación de más de 250 estudiantes de la región.

El director general del instituto, Alberto Rivero, explicó que “se trata de un modelo de gestión, donde la sinergia con el Gobierno y el municipio de Junín permite brindar a nuestros estudiantes y profesores de la zona Este un espacio físico digno para adquirir sistemáticamente conocimientos que les permitan afrontar exitosamente su profesión policial”.

La delegación cuenta con una matrícula total de 200 alumnos entre las carreras de auxiliar y tecnicatura, y 43 regulares en la Licenciatura Universitaria en Seguridad Pública. Además, 40 estudiantes están preparando su tesina de grado.

Los módulos fueron cedidos en comodato por el Ministerio de Seguridad y Justicia y reacondicionados para su uso académico.

Los estudiantes son provenientes de Santa Rosa, La Paz, San Martín, Junín y Rivadavia. Los alumnos cursan la Tecnicatura en Seguridad Pública, la Formación Profesional Básica para Auxiliares, Licenciatura en Seguridad Pública y el Curso de Vigiladores.