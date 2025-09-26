Inicio Política Policías
Más de 250 aspirantes a policías cuentan con dos nuevas aulas en el IUSP de Junín

La sede Junín del Instituto Universitario de Seguridad Pública sumó dos aulas para más de 250 estudiantes de la región este

La ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, lució una corbata celeste en la inaughuración de las nuevas aulas para la sede Junín del IUSP.

Foto: Gobierno de Mendoza

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) tiene dos nuevas aulas para sus más de 250 estudiantes en la sede de Junín. Allí la ministra Mercedes Rus señaló que “estar frente a estos aspirantes a policías es un honor, ya que se están formando con los más altos estándares, como ocurre en cada oasis de la provincia”

La funcionaria a cargo del área de Seguridad destacó que el avance logrado "es resultado del trabajo conjunto del ministerio, del instituto y de su personal, junto con el apoyo del personal policial de la distrital.

"Quiero reconocer especialmente a la delegada Valeria Echevarría por su dedicación diaria, que permite que cada aspirante pueda cursar sus estudios, sentarse aquí y soñar con la vocación pública”, agregó.

mercedes rus
Mrecedes Rus les habla a los aspirantes a policías.

Dos nuevas aulas para el IUSP

“Este paso no solo fortalece la sede Este del IUSP, sino que representa un logro para toda la comunidad académica y para la función policial, al garantizar las condiciones adecuadas de formación de quienes integrarán nuestro personal”, destacó Rus.

La delegación zona Este del IUSP están ubicadas en el predio de la Jefatura Distrital III de La Colonia, Junín. La mejora en infraestructura permitirá brindar espacios más cómodos y adecuados para la formación de más de 250 estudiantes de la región.

El director general del instituto, Alberto Rivero, explicó que “se trata de un modelo de gestión, donde la sinergia con el Gobierno y el municipio de Junín permite brindar a nuestros estudiantes y profesores de la zona Este un espacio físico digno para adquirir sistemáticamente conocimientos que les permitan afrontar exitosamente su profesión policial”.

La delegación cuenta con una matrícula total de 200 alumnos entre las carreras de auxiliar y tecnicatura, y 43 regulares en la Licenciatura Universitaria en Seguridad Pública. Además, 40 estudiantes están preparando su tesina de grado.

Los módulos fueron cedidos en comodato por el Ministerio de Seguridad y Justicia y reacondicionados para su uso académico.

Los estudiantes son provenientes de Santa Rosa, La Paz, San Martín, Junín y Rivadavia. Los alumnos cursan la Tecnicatura en Seguridad Pública, la Formación Profesional Básica para Auxiliares, Licenciatura en Seguridad Pública y el Curso de Vigiladores.

