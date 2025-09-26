micro del accidente las heras Las niñas murieron al instante tras el accidente.

El colectivero seguirá sometido al proceso penal que, de seguir por este camino, terminará en el archivo del expediente. Caso contrario, si alguna nueva prueba apunta a que cometió una imprudencia o negligencia en el accidente puede ser imputado por homicidio culposo agravado por ser 2 las víctimas fatales, delito que prevé de 3 a 6 años de cárcel. En ese sentido, fuentes judiciales adelantaron que esperan poder determinar la velocidad a la que circulaba el micro.

El trágico accidente de las hermanitas en Las Heras

El accidente ocurrió minutos después de las 18 del miércoles pasado en la zona de El Algarrobal, sobre calle Lavalle 10530. Brisa y Micaela descendieron de un colectivo en el cual bajaban y, según los primeros informes, cuando cruzaron la calle por detrás del mismo fueron impactadas por otro micro que circulaba en la dirección contraria.

Los testigos llamaron inmediatamente al 911 pero cuando llego personal de ambulancias no pudieron hacer más que constatar el deceso de las dos hermanitas. Las niñas vivían con sus abuelos maternos cerca de donde fue el accidente.