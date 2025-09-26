Filtraron imágenes del ex de Julieta Prandi en la cárcel: "Está muy mal"

El empresario, que quedó detenido el pasado 13 de agosto los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, está alojado en la Unidad N° 41 de Campana.

“Solo es visitado por sus actuales suegros, su mujer y su madre, que fue una sola vez”, anunció el informe que presentaron en el programa (América TV), LAM de Ángel de Brito donde dieron a conocer la imagen.

Mauro Szeta explicó: “Es la misma cárcel donde está el padre Grassi, y pasó por ahí Fabián Tablado”.

Sobre el estado anímico del exmarido de la conductora, el periodista de policiales informó: “Está muy mal, la mamá está muy enferma y solamente fue una sola vez (a verlo). No quiere dar entrevistas ni notas. La defensa busca la nulidad de la sentencia”.

contardi1 Preso. Claudio Contardi en el penal de Campana esposado y en mal estado. Fuente: LAM

Luego de cumplirse 40 días de prisión, Ángel de Brito dio a conocer el LAM la primera foto del empresario tras las rejas. En la imagen se lo puede ver esposado y cerca del patio del penal.

El panelista también dio detalles de la estadía de Claudio Contardi en la cárcel de Campana: "Está deprimido porque su familia no está yendo a visitarlo y tampoco está comiendo". Además, mencionó que "el empresario pidió la prisión domiciliaria con la excusa de que tiene un bebé".

El periodista Mauro Szeta agregó: "Solamente lo visita su esposa, sus suegros y una vez fue su mamá". Y, sobre un presunto conflicto con otros presos, dijo: "En principio no pude verificar si lo 'fajaron' o lo maltrataron adentro de la celda. No lo pude comprobar en el ambiente tumbero y si hubiera ocurrido el abogado lo habría denunciado".

En los próximos meses serán clave en cuanto a la sentencia: "En seis meses vamos a saber si se confirma el fallo. La Cámara de Casación va a definir si le baja la pena, la deja como está o anula el juicio".

