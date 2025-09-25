La alumna que llevó un arma a la escuela en La Paz fue dada de alta y se investiga si hubo grooming

Escuela La Paz alumna La escuela de La Paz en la que ocurrió el caso de la niña armada. Nicolás Ríos / Diario UNO

Una investigación que continúa en La Paz

Aunque la alumna haya sido dada de alta y se encuentre en su casa, la investigación por lo que ocurrió el 10 de septiembre continúa, aún sin haber podido realizar una cámara Gesell con la adolescente, puesto que, tal y como informaron en Nihuil, la situación no es fácil de abordar.

Una de las hipótesis más certeras de las que se elaboran en este caso, es que la estudiante haya sido víctima de acoso a través de internet.

La aclaración tiene que ver con que, cuando ocurrió el hecho, hubo algunos dichos de compañeros de la alumna que mencionaron una posible situación de acoso escolar, no detectada por los adultos.

Docentes de La Paz siguen con licencia

Por otra parte, el estrés vivido por la comunidad escolar, aún sigue afectando a docentes. En primer lugar a la profesora de Matemática a la que la alumna mencionó en varias oportunidades el día de la crisis, pidiendo que fuera a la escuela. Esta docente ha solicitado una licencia prolongada, al igual que otra de las educadoras que trabaja en la Marcelino Blanco.

En tanto, la preceptora, que fue la primera que tuvo contacto con la adolescente cuando ella mostró el arma y le pidió que la entregara, también había pedido licencia. Sin embargo, desistió de esto porque el trámite para renovarla era muy complejo y le requería venir varias veces a la Ciudad.