Uno de los ingredientes efectivos que puedes colocar en el árbol limonero es el vinagre. Aunque muchos dueños no lo saben, el mismo puede tener grandes beneficios en el caso de que se coloque en el sustrato cada 20 días.
El vinagre es beneficioso para las plantas porque actúa como herbicida, fungicida y repelente de insectos gracias a su acidez, aunque nada sucede en este caso.
Se recomienda añadir vinagre a la tierra de un limonero cada 20 días porque el vinagre es un ácido que ayuda a bajar el pH del suelo, creando un ambiente más ácido que los limoneros necesitan para absorber nutrientes eficazmente y promover su crecimiento y fructificación.
Los limoneros prefieren suelos ligeramente ácidos. El vinagre, al ser ácido, ayuda a corregir un pH demasiado alcalino, que podría dificultar la absorción de nutrientes.
Un ambiente de suelo adecuado, con suficiente acidez, puede promover un mejor desarrollo de flores y frutos en el árbol limonero. El vinagre también puede ayudar a prevenir o combatir algunas plagas y enfermedades en las plantas debido a sus propiedades antimicrobianas, tal y como se mencionó al principio.
Es importante recordar que el vinagre debe ser diluido y aplicado con moderación para no dañar al árbol limonero. Pasando en limpio todo, el método de aplicación es el siguiente:
Al clavar un clavo en el tronco del árbol, se libera el hierro, y esta acción produce miles de beneficios que, entre otras cosas, fomentan la producción y el desarrollo de los frutos.
Se recomienda clavar un clavo, preferentemente oxidado, en el tronco del limonero como una creencia popular para estimular la floración y producción de frutos.
En concreto, la teoría sugiere que el óxido del clavo puede aportar minerales como hierro y zinc, o que el estrés inducido puede activar mecanismos de defensa del árbol.
Clavar un clavo crea una pequeña herida que el árbol puede interpretar como una amenaza o un daño, provocando una respuesta defensiva que podría incluir la floración y la producción de frutos para "asegurar su descendencia".