Limonero

Dónde es mejor ubicar el árbol limonero para que estalle de limones en primavera

La ubicación del limonero es fundamental para estimular la producción de sus frutos.

El árbol limonero puede estallar de limones en primavera. 

El limonero es uno de los ejemplares más tenidos en cuenta en los distintos hogares, y muchas son las personas que lo tienen para evitar ir a la verdulería y tener limones en su propia casa. Para lograr esto, es fundamental prestar atención a la ubicación del ejemplar.

Este árbol tarda entre 3 y 5 años en empezar a dar frutos, mientras que la maduración de este limón puede tomar entre 6 y 9 meses, siempre dependiendo del clima.

limones, limonero
El limonero tarda entre 3 y 5 años en dar sus primeros frutos.

Dónde es mejor ubicar el árbol limonero para que estalle de limones

La ubicación ideal del árbol limonero se resume en tres condiciones: luz solar, protección del viento y un clima templado. Por empezar, el ejemplar debe ser ubicado en un lugar en donde le dé el sol.

El limonero necesita entre 6 y 8 horas diarias de sol, ya que mientras más luminosidad tenga más se estimula la capacidad de floración. Es importante protegerlo del viento porque este puede dañar las flores y dificultar la polinización.

Evita que el frío y las heladas impacten en el limonero, ya que este es un árbol que prospera en climas cálidos. Además de la ubicación, debes seguir al pie de la letra las recomendaciones y cuidados para estimular la producción de limones.

En el hemisferio sur, las laderas o espacios orientados al norte son ideales, mientras que en el hemisferio norte, la orientación sur es la más adecuada. En general, una ubicación cerca de una pared orientada al sur (norte en el hemisferio sur) puede ayudar a proporcionar un microclima más cálido.

limonero
El limonero debe ser protegido de las distintas heladas.

Si plantas el limonero directamente en la tierra, asegúrate de que haya un espacio de un metro y medio o dos metros con respecto a las paredes, para que así las raíces del árbol puedan expandirse.

Cuidados clave para una buena producción del limonero

  • Suelo adecuado: es crucial que el suelo tenga un buen drenaje para prevenir la pudrición de las raíces y que sea rico en materia orgánica.
  • Riego regular: riega de forma constante, manteniendo la tierra húmeda pero sin llegar a los encharcamientos.
  • Poda: retira ramas muertas o débiles para mejorar la circulación del aire y la luz, lo que favorece la producción de frutos.
  • Fertilización: utiliza abonos ricos en fósforo y calcio para estimular la floración y el desarrollo de los frutos.
  • Descarte de frutos pequeños: si ves limones pequeños o débiles, retíralos para que el árbol concentre su energía en producir frutos más grandes y de mejor calidad.

