El papel aluminio colocado en el suelo o alrededor del tronco actúa como una barrera que dificulta el avance de hormigas y otras plagas rastreras hacia el árbol, como pueden ser también los caracoles y las babosas.

Al cubrir parcialmente la tierra, el aluminio ayuda a reducir la evaporación del agua, manteniendo la humedad del sustrato por más tiempo, lo cual es beneficioso en climas secos como el de Mendoza.

Por otro lado, el papel aluminio actúa como una barrera térmica y protege las raíces del calor excesivo del sol en verano. De esta manera, se evita que el limonero sufra estrés hídrico.

El papel aluminio puede darte grandes beneficios en el árbol limonero.

Como si fuera poco, y volviendo a las plagas, tienes que saber que el hecho de enrollar tiras de papel aluminio en el árbol limonero a una altura considerable impide la presencia de mamíferos y roedores, como las ratas.

Ya lo sabes, si quieres que tu árbol limonero no sufra de exceso de humedad o presencia de plagas, todo lo que tienes que hacer es colocar un poco de papel aluminio en diferentes zonas del ejemplar.

Cómo colocar el papel aluminio en el árbol limonero: