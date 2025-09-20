Por qué se recomienda regar el árbol limonero con agua de arroz

El agua de arroz es beneficiosa para el riego del árbol limonero y otras plantas porque contiene nutrientes como fósforo, potasio, hierro, zinc y almidón, actuando como un fertilizante natural que puede mejorar el crecimiento y la salud general del ejemplar.

Por otro lado, este tipo de riego favorece el desarrollo de microorganismos beneficiosos en el suelo, que ayudan a descomponer la materia orgánica y convertirla en nutrientes disponibles para la planta. Es decir, mejora el sustrato.

La tierra se mantiene más húmeda por gran cantidad de tiempo gracias a este tipo de riego, lo que beneficia la salud del limonero, especialmente en climas secos.

riego, limonero La frecuencia de riego del limonero debe ser aumentada en épocas de calor.

Regar el limonero con agua de arroz es una opción ecológica, económica y fácil de obtener que sirve como un abono natural para complementar la nutrición del árbol. Para hacerlo correctamente, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:

Prepara el agua: hierve arroz sin sal, aceite ni especias.

hierve arroz sin sal, aceite ni especias. Enfría el agua: deja que el agua enfríe a temperatura ambiente antes de usarla, ya que el agua caliente puede dañar las raíces de la planta.

deja que el agua enfríe a temperatura ambiente antes de usarla, ya que el agua caliente puede dañar las raíces de la planta. Usa el agua: no se recomienda usarla todos los días; es mejor aplicarla una vez por semana para evitar un exceso de fermentación.

Cuál es la forma correcta de regar el árbol limonero

A la hora de regar un limonero, la clave es regar en profundidad, humedeciendo la tierra hasta al menos unos 7.5 cm de profundidad para fomentar un sistema de raíces fuerte.

Aplica el agua lentamente, cerca del suelo, bajo la copa del árbol y un poco más allá de la línea de goteo, para permitir que el agua se filtre bien. Los sistemas de riego por goteo son ideales para esto. Como se dijo antes, es crucial no dejar el agua acumulada para evitar el encharcamiento de las raíces.