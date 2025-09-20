Inicio Política Potrerillos
Obras en alta montaña

Nuevo puente y obras viales en Potrerillos: los anuncios de Cornejo para incentivar el plan turístico

El Gobierno anunció la licitación de un puente sobre el río Blanco y la repavimentación de la Ruta 89 que se suman al megaproyecto del perilago de Potrerillos

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
El puente que se reconstruirá sobre el río Blanco

El puente que se reconstruirá sobre el río Blanco, en Potrerillos.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este sábado el llamado a licitación para más obras en Potrerillos: se trata de la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y la repavimentación de 3,3 kilómetros de la Ruta Provincial 89 (avenida Los Cóndores), en el ingreso a la histórica villa.

Se trata de un tramo fundamental que conecta la histórica villa de Potrerillos con destinos como El Salto, Las Vegas, Vallecitos y Valle del Sol. La obra busca reemplazar la vieja estructura y mejorar la seguridad vial con una calzada más ancha, nueva señalización y un recorrido modernizado.

La intervención forma parte del plan maestro de infraestructura que se viene ejecutando en alta montaña, que incluye la modernización de la Panamericana, túneles, y la nueva traza desde Cacheuta hasta el dique, además de las obras previstas en el perilago de Potrerillos, donde recientemente se definió la concesión del área sur para un desarrollo turístico de gran escala.

repavimentación ruta 89
El tramo de 3,3 km de la ruta 89 que se quiere repavimentar es estratégico para unir Potrerillos con parajes como El Salto y Las Vegas.

El tramo de 3,3 km de la ruta 89 que se quiere repavimentar es estratégico para unir Potrerillos con parajes como El Salto y Las Vegas.

Una obra estratégica para la villa y la montaña

Según anunció el Ejecutivo, se trata de una intervención clave para reforzar la seguridad vial y garantizar un acceso más cómodo tanto para turistas como para residentes.

El actual puente será reemplazado por una estructura moderna y segura. A la par, se repavimentará la ruta, se ampliará la calzada y se sumará señalización para ordenar el tránsito en uno de los corredores más transitados durante los fines de semana y temporadas altas.

Puente río blanco
La construcci&oacute;n del puente sobre el r&iacute;o Blanco es una obra fundamental para poner en valor el nuevo plan de turismo del perilago.

La construcción del puente sobre el río Blanco es una obra fundamental para poner en valor el nuevo plan de turismo del perilago.

El contexto del perilago de Potrerillos

El desarrollo turístico del perilago de Potrerillos arrastra años de demoras y discusiones políticas.

Una primera licitación se había caído en enero de 2024, pero en las últimas semanas se conoció la subconcesión del área sur a las firmas Agrícola Los Pozos SRL y Bezeta SAS.

Detrás de estas sociedades están empresarios mendocinos como Sebastián Halpern, Renzo Giuffré, Gustavo Bernardi y José Bahamonde, quienes quedarán a cargo de Potrerillos Resort SRL.

El plan que presentaron incluye un ambicioso emprendimiento turístico con cabañas, locales gastronómicos, un beach club, camping y hasta un servicio de turismo en helicóptero.

A qué se comprometieron los empresarios este verano

Los nuevos concesionarios se comprometieron a ejecutar mejoras rápidas para este verano en el perilago de Potrerillos.

Entre ellas figuran la ampliación del arbolado público, la construcción de quinchos con parrillas y un estacionamiento adecuado al volumen de visitantes que recibe la zona.

Estas acciones, sumadas a la licitación del puente sobre el río Blanco, marcan un punto de inflexión en el desarrollo de Potrerillos, que busca consolidarse como uno de los polos turísticos más fuertes de Mendoza.

Temas relacionados:

Te puede interesar