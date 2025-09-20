Investigan el asesinato de un hombre que fue encontrado muerto en su camioneta

La Policía investiga el caso de un asesinato en Las Heras que se registró en la madrugada de este sábado. Lo que en un principio se creyó que era un accidente de tránsito terminó dando un giro de 360 grados. Un hombre cayó con su camioneta a una acequia y al asistirlo se descubrió que estaba muerto y que tenía varios impactos de bala.
La víctima del asesinato (59) fue hallada sin vida este sábado a la madrugada en el interior del vehículo, el cual había caído a una acequia en Las Heras