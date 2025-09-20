Investigan el asesinato de un hombre que fue encontrado muerto en su camioneta

policia cientifica muertes en mendoza.jpg

El asesinato en Las Heras

El hallazgo del hombre asesinado se concretó gracias a un llamado al 911. En esa comunicación se advirtió de la existencia de una camioneta marca Toyota, color gris, en el interior de una acequia.

Cuando llegó el personal policial comprobó que se trataba de un hombre, quien a simple vista estaba sin vida.

Luego, efectivos de la Policía Científica constataron el deceso del conductor, al parecer por impactos de arma de fuego.

En el interior del rodado se secuestró documentación de la víctima y del vehículo.

En el caso intervino además Delitos Complejos y de la UID Las Heras.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras.