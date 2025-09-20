Inicio Policiales Asesinatos en Mendoza
Hallazgo en la madrugada

Investigan el asesinato de un hombre que fue encontrado muerto en su camioneta

La víctima del asesinato (59) fue hallada sin vida este sábado a la madrugada en el interior del vehículo, el cual había caído a una acequia en Las Heras

Por UNO
Vecinos alertaron al 911 por una camioneta

Vecinos alertaron al 911 por una camioneta, marca Toyota, que había caído a una acequia. En su interior, el conductor estaba sin vida y con varias heridas de bala.

La Policía investiga el caso de un asesinato en Las Heras que se registró en la madrugada de este sábado. Lo que en un principio se creyó que era un accidente de tránsito terminó dando un giro de 360 grados. Un hombre cayó con su camioneta a una acequia y al asistirlo se descubrió que estaba muerto y que tenía varios impactos de bala.

El hecho se produjo cerca de la 1 en calle Paso Hondo al sur de Recuero, en el distrito del Algarrobal, de Las Heras.

La víctima fue identificada como Sergio Nacenta, quien tenía 59 años.

El asesinato en Las Heras

El hallazgo del hombre asesinado se concretó gracias a un llamado al 911. En esa comunicación se advirtió de la existencia de una camioneta marca Toyota, color gris, en el interior de una acequia.

Cuando llegó el personal policial comprobó que se trataba de un hombre, quien a simple vista estaba sin vida.

Luego, efectivos de la Policía Científica constataron el deceso del conductor, al parecer por impactos de arma de fuego.

En el interior del rodado se secuestró documentación de la víctima y del vehículo.

En el caso intervino además Delitos Complejos y de la UID Las Heras.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras.

