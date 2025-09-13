Imputaron por homicidio simple al "Bigote", acusado del asesinato de un hombre que fue calcinado

asesinato guaymallen descampado Norberto Sánchez tenía 78 años.

La investigación de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza logró identificar a Ortega, de 33 años y conocido como “Bigote”, como el presunto autor del hecho. El sospechoso fue aprehendido durante la madrugada del viernes, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.

La detención se produjo tras importantes avances en la causa, que se inició el pasado lunes 8 de septiembre, cuando se descubrió el cuerpo en un terreno ubicado en las calles Manuel A. Sáenz y Victoria, de Guaymallén.

Una de las hipótesis que tienen los investigadores es que el posible autor del asesinato quería quedarse con la casa de Sánchez, pero se analizan otras posibilidades.