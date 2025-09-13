Inicio Policiales Homicidios en Mendoza
Imputaron por homicidio simple al "Bigote", acusado del asesinato de un hombre que fue calcinado

La víctima murió por dos puñaladas. El cuerpo fue incinerado después, cuando ya estaba sin vida

En un descampado de Guaymallén fue encontrado el cadáver calcinado de Norberto Sánchez.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia informó este sábado que fue imputado por el delito de homicidio simple Mauro Ortega, apodado "Bigote".

Este sujeto es el principal sospechoso de asesinar a Norberto Alejandro Sánchez, el hombre de 78 años cuyo cuerpo calcinado fue hallado en un descampado de Guaymallén.

La decisión de la fiscal Andrea Lazo se basó en los peritajes que determinaron que la víctima murió a causa de dos puñaladas en el tórax y que la calcinación del cuerpo se produjo con posterioridad al deceso.

Norberto Sánchez tenía 78 años.

La investigación de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza logró identificar a Ortega, de 33 años y conocido como “Bigote”, como el presunto autor del hecho. El sospechoso fue aprehendido durante la madrugada del viernes, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.

La detención se produjo tras importantes avances en la causa, que se inició el pasado lunes 8 de septiembre, cuando se descubrió el cuerpo en un terreno ubicado en las calles Manuel A. Sáenz y Victoria, de Guaymallén.

Una de las hipótesis que tienen los investigadores es que el posible autor del asesinato quería quedarse con la casa de Sánchez, pero se analizan otras posibilidades.

