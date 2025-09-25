El padre de las nenas del accidente fatal en Las Heras: "Brisa y Micaela eran unos soles"

Juan Carlos Lucero es el padre de Brisa y Micaela, y aseguró que ahora vive lo que pasaron otros padres y madres: "Si hay que hacer justicia que se haga y que no quede así en vano", sostuvo el hombre a Radio Nihuil.

Trabaja en los hornos de barro de Las Heras y contó que eran sus 2 únicas hijas. Contó que no vivía con ellas y que estuvo un tiempo alejado, pero a pesar de eso tenían muy buena relación, las quería mucho, al igual que a sus hermanitos a quienes no los excluía, sino que compartían lo que le daba a sus hijas.

Además, se supo que la madre tenía una restricción de acercamiento a sus hijos, pero no trascendieron los motivos de esta decisión.

La familia de las víctimas del accidente necesitan ayuda

El municipio de Las Heras se hizo cargo del servicio para ayudar a su familia y las dos hermanitas serán cremadas. Pero esta situación implica muchas otras cosas en el entorno familiar, y necesitan ayuda económica.

Juan Carlos detalló que su ex suegro es quien fue a reconocer a las nenas al Cuerpo Médico Forense y a hacer todos los trámites necesarios para la cremación de las hermanitas. En este contexto señaló que los abuelos que las criaban necesitan ayuda: "Es para ellos que son viejos y necesitan cuidar a esos niños también".

accidente muerte hermanitas las heras 2 Aseguraron que los abuelos de las hermanitas de 10 y 12 años necesitan ayuda económica para los otros niños que tienen a carga. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Detalló que a diario el abuelo las llevaba a la mañana a una escuela de apoyo, las buscaba a las 12 y luego iban a la escuela Capitán Candelaria, de Las Heras: "Les iba bien en la escuela, no querían faltar nunca por más que lloviera o hubiera viento. Yo les decía que ese estudio era para ellas, yo soy un analfabeto, tengo una enfermedad que un día estoy bien y otro día puedo estar mal".

La ayuda es a través de una cuenta de Mercado Pago de la directora del colegio Capitán Candelaria al alias Galatea.376.mp a nombre de Gabriela Alejandra Lugones y Vane.3854 a nombre de Vanesa Erika Segovia.

Cómo se enteró el padre que sus hijas murieron tras un accidente

"Me llamaron por teléfono pero yo estaba en mi casa descansando y no lo escuche. Después llamé a mi exsuegra y le pregunté que había pasado. Me dijo: 'A las nenas las reventó el micro', y ahí me vine para acá. Me avisaron a las 22 y llegué como a las 12 de la noche".

accidente las heras El accidente ocurrió en la tarde del miércoles en Las Heras, cuando las nenas regresaban a su casa.

"Ya pensaré con la cabeza fría cómo afrontar estas cosas", reflexionó y contó que los padres de los hermanos de Brisa y Micaela le dieron su pésame y le ofrecieron ayuda.

"Es duro. Es la primera vez que lo vivo en carne propia que se me vaya un hijo siendo tan chiquitos", expresó Juan Carlos Lucero.

Se supo que las dos hermanitas que murieron en el accidente estaban en el micro con su hermana de 15 años, quien se bajó una parada después que Brisa y Micaela. Lo que querían era tomarse otro colectivo que estuviera vacío para poder sentarse.