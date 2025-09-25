Permanece detenido el conductor del micro que atropelló y mató a dos hermanitas en Las Heras

A través de un escueto comunicado señalaron que con los informes en la mano definirán la situación procesal del chofer del micro que atropelló a las hermanitas y provocó su muerte.

Entre estas pericias está el análisis de las cámaras de seguridad de los micros, además de la velocidad a la que circulaba y si hubo algún tipo de negligencia del chofer.

Así decidirán si el hombre es imputado o no. Si bien todavía no sucede, es una posibilidad que la acusación en su contra sea de homicidio agravado por tratarse de dos víctimas fatales, lo que prevé una pena de 3 a 6 años.

El conductor quedó detenido tras el accidente fatal

El trágico hecho ocurrió pasadas las 18 del miércoles en calle Lavalle al 10.530, o ruta provincial 28, de El Algarrobal, en Las Heras, cuando las hermanas de 10 y 12 años viajaban en un colectivo del Grupo 600 hacia el este.

Cuando se bajaron del micro, y según algunos indicios, las niñas habrían pasado por detrás del mismo y al intentar cruzar hacia el margen norte de la calle fueron atropelladas por otra unidad del Grupo 600 que iba hacia el oeste.

accidente las heras Los cuerpos de las nenas del accidente de Las Heras quedaron sobre la calzada. El chofer quedó detenido a disposición de la Justicia en el momento.

El chofer del micro quedó paralizado en el mismo lugar, mientras que los cuerpos de las nenas quedaron tendidos sobre la calzada. Los vecinos salieron de sus casas para ver qué pasaba cuando se encontraron con la terrible escena.

Incluso una mujer que vive a pocos metros de allí habría sido quien sacó unas mantas y las tapó para que no quedaran expuestas, y la gente las viera de esa manera.

La Policía y ambulancias llegaron allí, y los médicos confirmaron que las dos nenas habían muerto como consecuencia del fuerte golpe que sufrieron. La llegada de sus familiares en el lugar fue otra escena de mucha tristeza.

Por otro lado señalaron que el chofer que quedó detenido también estaba shockeado por lo ocurrido, y sus compañeros destacaron que lleva años en la empresa y que nunca tuvo ningún problema con su trabajo.