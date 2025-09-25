Un hombre salió con un arma de fuego a la calle, disparó 8 veces al aire y fue detenido en Maipú

La Policía llegó al lugar y con las características que fueron aportadas por quienes llamaron al 911 encontraron al sospechoso, quien al advertir su presencia intentó escapar. A dos cuadras los efectivos lo alcanzaron y lo capturaron.

El arma de fuego que tenía era una tumbera

Una vez que los Policías tenían al hombre de 31 años bajo control, rastrillaron las cuadras por las que lo persiguieron hasta que hallaron una tumbera -arma de fabricación casera- tipo escopeta con dos caños de 30 centímetros y una caja con 4 cartuchos calibre 12/70.

Luego de ser identificado, verificaron que el detenido tenía antecedentes del año 2013 por un robo agravado por el uso de arma de fuego y del 2016 por amenazas simples.

Policía móviles Seguridad En un rastrillaje, la Policía encontró el arma de fuego que había usado el hombre para disparar al aire. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 54, de Maipú, donde quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras continuaron los peritajes en el lugar donde había disparado.

De esa manera, los pesquisas encontraron que el arma de fuego había sido accionada al menos 8 veces debido a las vainas servidas que había en la calle que coincidían con el calibre de la escopeta casera.