Inicio Policiales arma de fuego
Tiene antecedentes

Un hombre salió con un arma de fuego a la calle, disparó 8 veces al aire y fue detenido en Maipú

Varios llamados alertaron al 911 sobre una persona con un arma de fuego que disparaba al aire. Intentó escapar, pero lo atraparon a pocas cuadras

Por UNO
El hombre con un arma de fuego de fabcicación casera fue detenido luego de disparar al menos 8 veces al aire en maipú. Imagen ilustrativa.

El hombre con un arma de fuego de fabcicación casera fue detenido luego de disparar al menos 8 veces al aire en maipú. Imagen ilustrativa.

Un hombre salió un arma de fuego a la calle y disparó al aire a primera hora de este jueves en las calles de Maipú. La Policía llegó luego de haber recibido un llamado al 911 y el sospechoso intentó escapar. Luego de ser capturado secuestraron el arma y confirmaron que disparó al menos 8 veces.

El insólito hecho ocurrió alrededor de las 6 de este jueves en calle Fleming al 100, a metros del cruce con calle Sáenz Peña, de Gutiérrez, Maipú, donde varios vecinos se alertaron al escuchar disparos y vieron que se trataba de alguien con un arma de fuego.

Policía móviles Seguridad
La Policía capturó al hombre que salió con un arma de fuego y disparó al aire en Maipú. Imagen ilustrativa.

La Policía capturó al hombre que salió con un arma de fuego y disparó al aire en Maipú. Imagen ilustrativa.

La Policía llegó al lugar y con las características que fueron aportadas por quienes llamaron al 911 encontraron al sospechoso, quien al advertir su presencia intentó escapar. A dos cuadras los efectivos lo alcanzaron y lo capturaron.

El arma de fuego que tenía era una tumbera

Una vez que los Policías tenían al hombre de 31 años bajo control, rastrillaron las cuadras por las que lo persiguieron hasta que hallaron una tumbera -arma de fabricación casera- tipo escopeta con dos caños de 30 centímetros y una caja con 4 cartuchos calibre 12/70.

Luego de ser identificado, verificaron que el detenido tenía antecedentes del año 2013 por un robo agravado por el uso de arma de fuego y del 2016 por amenazas simples.

Policía móviles Seguridad
En un rastrillaje, la Policía encontró el arma de fuego que había usado el hombre para disparar al aire. Imagen ilustrativa.

En un rastrillaje, la Policía encontró el arma de fuego que había usado el hombre para disparar al aire. Imagen ilustrativa.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 54, de Maipú, donde quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras continuaron los peritajes en el lugar donde había disparado.

De esa manera, los pesquisas encontraron que el arma de fuego había sido accionada al menos 8 veces debido a las vainas servidas que había en la calle que coincidían con el calibre de la escopeta casera.

Temas relacionados:

Te puede interesar