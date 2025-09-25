Femicidio en Florencio Varela: el detalle que lo podría haber cambiado todo

Femicidio en Florencio Varela: un auto de aplicación que podría haber evitado el secuestro de las jóvenes

Las últimas novedades del femicidio en Florencio Varela rondan en torno al hallazgo de los cuerpos, mensajes y hasta entrevistas que realizaron algunas de las jóvenes víctimas del hecho. Si bien ha pasado como una información más, la policía reveló un detalle que, consideran, lo podría haber cambiado todo.

Según se conoce, y se corrobora gracias a imágenes de distintas cámaras de seguridad, Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo se subieron a una camioneta blanca, manejada por quienes habrían cerrado la contratación de las jóvenes a la fiesta por la cual las contactaron.

El detalle que consideran que podría haber cambiado toda esta historia, fue revelada por distintos periodistas de policiales, que detallaron que las tres chicas víctimas del femicidio, estaban a la espera de un auto de aplicación para ir a esta fiesta en cuestión.

florencio varela, crimen Ya hay detenidos por el femicidio en Florencio Varela.

La chica que lo pidió lo canceló, luego de que quienes las contrataron les ofrecieran pasarlas a buscar por la zona. A partir de allí, las chicas quedaron a merced de estas personas que terminaron desviándose y llevándolas a la villa 1-11-14.

Así ocurrió el triple femicidio en Florencio Varela

Durante la noche del viernes, las tres jóvenes fueron contratadas por un grupo de hombres para estar presentes en una fiesta. Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela eran trabajadoras sexuales reconocidas de la zona, y el contacto surgió con este objetivo, oferta que aceptaron por 300 dólares para cada una de ellas.

Las tres chicas estaban a la espera de un auto de aplicación para ir al lugar, pero lo cancelaron al recibir la propuesta de que, quienes la contrataban, se ofrecían a buscarlas por la zona. Estas personas fueron en una camioneta blanca, con una patente adulterada.

Todo apunta a que las jóvenes se habrían dado cuenta de que estaban siendo secuestradas en el momento en el que esta camioneta Chevrolet Tracker cambió el rumbo hacia la villa 1-11-14.

De acuerdo a una de las hipótesis, el "capo" de la cocaína de la villa 1-11-14, un hombre de nacionalidad peruana, habría sido el autor del femicidio, al menos intelectual. Este hombre habría actuado en venganza, ya que algunas versiones indicaban que las chicas se habrían quedado con dinero en un encuentro anterior que tuvieron en la zona de Flores, en lo que sería considerado un ataque de viudas negras.