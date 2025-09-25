Los detalles escabrosos que arrojó la autopsia a Lara, la víctima de 15 años del crimen de Florencio Varela

Crimen de Florencio Varela: cómo fueron las torturas

Las pericias forenses revelaron que las tres jóvenes fueron sometidas a una brutal tortura antes de ser asesinadas en cadena, pero el caso de Lara Gutiérrez es particularmente macabro.

Según los informes de la necropsia, Lara sufrió la amputación de los cinco dedos de su mano izquierda, le cortaron una oreja y tenía un corte profundo en el cuello.

Pero sus torturadores y asesinos no se quedaron allí, sino que también se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos que fueron realizadas mientras aún estaba con vida.

Las amigas de Lara también fueron víctimas de las torturas. Una de ellas presentaba una fractura y hundimiento de cráneo. También tenía golpes en el rostro.

crimen de florencio varela Las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

En tanto, la otra joven presentaba una luxación cervical, golpes en el rostro y un "corte transversal" en el abdomen que fue realizado postmortem, con un intento de calcinar el cadáver.

Los investigadores ahora buscarán rastrear perfiles genéticos y huellas de terceros en los cuerpos y el lugar del hallazgo, mientras avanzan en la hipótesis de un ajuste de cuentas narco.

El macabro detalle sobre el crimen de Florencio Varela

Uno de los detalles sobre el triple crimen de Florencio Varela que más llamó la atención fue el hecho de que transmitieran las torturas por Tik Tok en una transmisión en vivo para unas 45 personas.

Por el triple crimen, la investigación ha señalado a un narco peruano y detuvo a cuatro personas que serían las responsables de haber torturado y asesinado a las tres jóvenes.