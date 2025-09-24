Inicio Sociedad Las Heras
Tragedia

Dos niñas murieron atropelladas al cruzar por detrás de un colectivo en Las Heras

Las niñas habían bajado de un colectivo de la línea 600. Al intentar cruzar la calle fueron atropelladas por otro micro de la misma empresa

El accidente ocurrió en la calle Lavalle 10.530

El accidente ocurrió en la calle Lavalle 10.530, de Las Heras.

Dos niñas fallecieron este miércoles al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600 en Las Heras. La tragedia ocurrió alrededor de las 18 en la calle Lavalle 10.530, en El Algarrobal.

Según informaron fuentes policiales, el conductor y los pasajeros del colectivo no sufrieron heridas. En el lugar del hecho trabajó Personal Científica.

En tanto, la causa que se investiga como una averiguación de Homicidio Culposo comenzó a trabajarse en la Fiscalía de Tránsito. El imputado es Daniel Heredia, un hombre de 36 años.

