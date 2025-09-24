Dos niñas murieron atropelladas al cruzar por detrás de un colectivo en Las Heras

las heras accidente

Según informaron fuentes policiales, el conductor y los pasajeros del colectivo no sufrieron heridas. En el lugar del hecho trabajó Personal Científica.

En tanto, la causa que se investiga como una averiguación de Homicidio Culposo comenzó a trabajarse en la Fiscalía de Tránsito. El imputado es Daniel Heredia, un hombre de 36 años.