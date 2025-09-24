Dos niñas murieron atropelladas al cruzar por detrás de un colectivo en Las Heras

Dos niñas fallecieron este miércoles al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600 en Las Heras. La tragedia ocurrió alrededor de las 18 en la calle Lavalle 10.530, en El Algarrobal.
Dos niñas fallecieron este miércoles al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600 en Las Heras. La tragedia ocurrió alrededor de las 18 en la calle Lavalle 10.530, en El Algarrobal.
Según las primeras informaciones, las menores habían descendido de otro transporte de la misma línea que circulaba hacia el este por Lavalle. Al intentar cruzar la calle por detrás de ese micro, fueron impactadas por otro colectivo que venía en dirección contraria.
Según informaron fuentes policiales, el conductor y los pasajeros del colectivo no sufrieron heridas. En el lugar del hecho trabajó Personal Científica.
En tanto, la causa que se investiga como una averiguación de Homicidio Culposo comenzó a trabajarse en la Fiscalía de Tránsito. El imputado es Daniel Heredia, un hombre de 36 años.