Debido a ciertas razones se cortará el suministro de agua potable.

Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual comunica un corte de agua imprevisto que ocurrió en el departamento de Las Heras. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio durante las próximas horas en la tarde de este miércoles.

corte de agua
Aguas mendocinas trabaja constantemente para mejorar el servicio.

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizó un corte de agua imprevisto en el departamento de Las Heras debido a la rotura de caño maestro, ocasionado por terceros. Por esta razón se ha interrumpido el abastecimiento de agua potable desde 25 de mayo a Catamarca y de Pje. Digiuseppe a Alberdi.

agua cortada
Estas son las zonas afectadas este miércoles.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
  • Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

