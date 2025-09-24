Inicio Sociedad El Algarrobal
Vecinos de El Algarrobal donde atropellaron a las dos niñas reclamaron por reductores de velocidad

Los vecinos aseguran que permanentemente ocurren accidentes en la zona y reclaman badenes para obligar a reducir la velocidad a los autos

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El lugar donde murieron dos niñas atropelladas en El Algarrobal

Foto: Ministerio de Seguridad

Vecinos de El Algarrobal, Las Heras, donde fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo de la línea 600, reclamaron mayores controles policiales y medidas de seguridad vial para reducir la velocidad de automovilistas y colectiveros en la calle Lavalle 10.530, el lugar donde ocurrió la tragedia.

"Los conductores manejan a altísima velocidad y no vemos que la Policía haga algo. Justo donde atropellaron a las nenas hay dos paradas de micros a ambos lados de la calle", denunció una vecina de la zona en diálogo con Canal 7. La mujer explicó que las nenas asistían a la escuela La Candelaria, ubicada a unos 3 kilómetros del lugar del accidente, y señaló que en la zona no existen reductores de velocidad.

accidente las heras
El micro que atropelló a dos nenas en Las Heras.

En el mismo sentido, otro vecino pidió que la municipalidad instale badenes o lomos de burro para obligar a los conductores a reducir la velocidad. De acuerdo con lo que denunciaron todos ellos, permanentemente ocurren accidentes en la zona. "Hace poco 4 hombres venían a alta velocidad, chocaron y cayeron al zanjón", dijo.

Según la denuncia de vecinos, "una sola vez vimos a la Guardia Urbana Municipal (GUM) controlando los autos, a pesar de que hay niños todo el tiempo. Los niños cruzan corriendo el carril y se los pueden llevar por delante". Explicó, además, que en los alrededores hay una cancha de fútbol, un centro de salud, la escuela y una Iglesia.

Dos niñas que regresaban del colegio a su casa fallecieron este miércoles al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600 en Las Heras. La tragedia ocurrió alrededor de las 18 en la calle Lavalle 10.530, en El Algarrobal.

Tomando en cuenta las primeras informaciones, las menores de 7 y 10 años habían descendido de otro transporte de la misma línea que circulaba hacia el este por Lavalle. Al intentar cruzar la calle por detrás de ese micro, fueron impactadas por otro colectivo que venía en dirección contraria. Las niñas, que son hermanas, regresaban de la escuela y estaban bajo la custodia de uno de sus abuelos. En total, en la familia son 11 hermanos.

