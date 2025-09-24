Vecinos de El Algarrobal donde atropellaron a las dos niñas reclamaron por reductores de velocidad

En el mismo sentido, otro vecino pidió que la municipalidad instale badenes o lomos de burro para obligar a los conductores a reducir la velocidad. De acuerdo con lo que denunciaron todos ellos, permanentemente ocurren accidentes en la zona. "Hace poco 4 hombres venían a alta velocidad, chocaron y cayeron al zanjón", dijo.

Según la denuncia de vecinos, "una sola vez vimos a la Guardia Urbana Municipal (GUM) controlando los autos, a pesar de que hay niños todo el tiempo. Los niños cruzan corriendo el carril y se los pueden llevar por delante". Explicó, además, que en los alrededores hay una cancha de fútbol, un centro de salud, la escuela y una Iglesia.

Tragedia en Las Heras

Dos niñas que regresaban del colegio a su casa fallecieron este miércoles al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600 en Las Heras. La tragedia ocurrió alrededor de las 18 en la calle Lavalle 10.530, en El Algarrobal.

Tomando en cuenta las primeras informaciones, las menores de 7 y 10 años habían descendido de otro transporte de la misma línea que circulaba hacia el este por Lavalle. Al intentar cruzar la calle por detrás de ese micro, fueron impactadas por otro colectivo que venía en dirección contraria. Las niñas, que son hermanas, regresaban de la escuela y estaban bajo la custodia de uno de sus abuelos. En total, en la familia son 11 hermanos.